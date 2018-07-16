الأمين العام لمجلس التعاون يستقبل السفير الكوري لدى المملكة العربية السعودية الرياض في 16 يوليو/ بنا / استقبل معالي الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، في مكتبه بمقر الأمانة العامة بمدينة الرياض اليوم، سعادة السفير جوبيونج ووك سفير جمهورية كوريا لدى المملكة العربية السعودية.



وهنأ الأمين العام سعادة السفير الكوري بمناسبة توليه مهامه الدبلوماسية كسفيرٍ لبلاده لدى المملكة العربية السعودية، متمنياً له التوفيق والنجاح.

كما تم خلال المقابلة بحث علاقات التعاون بين مجلس التعاون وجمهورية كوريا، وسبل تطويرها في جميع المجالات، كما تم بحث تطورات الأوضاع في المنطقة و القضايا ذات الاهتمام المشترك.



حضر المقابلة سعادة الدكتور عبدالعزيز حمد العويشق الأمين العام المساعد للشؤون السياسية والمفاوضات.





ن.ف/س.ي



بنا 1315 جمت 16/07/2018





عدد القراءات : 26 اخر تحديث : 2018/07/16 - 31 : 04 PM