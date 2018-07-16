مكافحة الفساد تعقد أول اجتماع لفريق العمل المعني بآلية استعراض تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد المنامة في 16 يوليو/ بنا / عقدت الإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والالكتروني الاجتماع الأول لفريق العمل المعني بآلية استعراض تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد بحضور ممثلي الجهات المعنية بتطبيق أحكام الفصلين الثاني "التدابير الوقائية" والخامس "استرداد الموجودات" ، وذلك بمشاركة عدد من القضاة والخبراء والأخصائيين.

واشاد مدير عام الإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والالكتروني بدور الفريق وأهمية التنسيق والتعاون لإبراز جهود مملكة البحرين التشريعية والإجرائية في تنفيذ الاتفاقية الأممية ، فيما تطرق المكلف بأعمال إدارة مكافحة جرائم الفساد إلى متطلبات آلية استعراض تنفيذ الاتفاقية .



كما اطلع المجتمعون على محور يبين ماهية آلية الاستعراض ودور فريق العمل في هذه الآلية بالإضافة إلى تجربة مملكة البحرين خلال مرحلة الاستعراض الأولى من آلية استعراض التنفيذ.



وتخضع مملكة البحرين حالياً لعملية الاستعراض في دورتها الثانية، الأمر الذي يتطلب ملىء قائمة التقييم الذاتي المرجعية من قبل كافة الأطراف المعنية بأحكام الاتفاقية على المستوى الوطني تمهيداً لاستعراض الجهود الوطنية في الفصلين محل الاستعراض من قبل الدول المستعرضة "المملكة العربية السعودية ومملكة السويد" وبإشراف مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة.



ح ب/س.ي



بنا 1305 جمت 16/07/2018





عدد القراءات : 37 اخر تحديث : 2018/07/16 - 26 : 04 PM