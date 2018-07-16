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وكيــل التربية للموارد والخدمات يبحث التعاون مع هيئة الثقافة والآثار
2018/07/16 - 03 : 04 PM
المنامة في 16 يوليو / بنا / استقبل الدكتور محمد مبارك جمعة وكيل وزارة التربية والتعليم للموارد والخدمات، بمكتبه بمبنى الوزارة بمدينة عيسى، الشيخة هلا بنت محمد آل خليفة مدير عام الثقافة والفنون بهيئة البحرين للثقافة والآثار، وبحث معها مجالات التعاون بين الوزارة والهيئة.

كما أطلع وكيل وزارة التربية والتعليم للموارد والخدمات، مدير عام الثقافة والفنون بهيئة البحرين للثقافة والآثار، على أبرز برامج الوزارة التطويرية، بما في ذلك الجهود المبذولة للتوسع الكمي والنوعي في الأنشطة الفنية والثقافية الموجهة لطلبة جميع المراحل الدراسية.
حضر المقابلة عدد من المسؤولين من الجهتين.

ل.ب/ع ع

بنا 1258 جمت 16/07/2018


عدد القراءات : 46         اخر تحديث : 2018/07/16 - 22 : 04 PM
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