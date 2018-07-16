"شؤون الحج" يعلن عن إيقاف تسيير رحلات العمرة خلال موسم الحج المنامة في 16 يوليو / بنا / أعلن قسم شؤون الحج والعمرة التابع لإدارة الشؤون الدينية بوزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف عن إيقاف تسيير حملات العمرة وعدم التوجه إلى مكة المكرمة وزيارة المدينة المنورة خلال موسم الحج وذلك اعتباراً من الأول من ذي القعدة وحتى السادس عشر من ذي الحجة لعام 1439هـ.



ويأتي هذا القرار ضمن الاجراءات التنظيمية التي يقوم بها قسم شؤون الحج والعمرة سنوياً وفقاً للتعليمات الصادرة من وزارة الحج والعمرة بالمملكة العربية السعودية قبل بدء موسم الحج.



ودعا قسم شؤون الحج والعمرة أصحاب حملات الحج الى الالتزام بالمواعيد المحددة لإنهاء عملية تسجيل الحجاج عبر المسار الإلكتروني بالنظامين البحريني والسعودي ومواعيد مغادرة الحجاج تجنباً لحدوث أي تأخير أو عوائق، فضلاً عن ضرورة الالتزام بالتعليمات والأنظمة والقوانين الإدارية والصحية والأمنية سواء الصادرة من اللجنة العليا لشؤون الحج والعمرة أو وزارة الحج والعمرة بالمملكة العربية السعودية.



ن.ف/ع ع



بنا 1245 جمت 16/07/2018





عدد القراءات : 31 اخر تحديث : 2018/07/16 - 17 : 04 PM