سمو رئيس الوزراء يتلقى برقية تهنئة من وزير التربية والتعليم المنامة في 16 يوليو/ بنا / تلقى صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر حفظه الله برقية تهنئة وتبريك من سعادة الدكتور ماجد بن علي النعيمي وزير التربية والتعليم، وذلك بمناسبة الإنجاز الوطني المشرف الذي حققته حفيدة سموه الملازم ثاني طيار الشيخة عائشة بنت راشد آل خليفة بإقلاعها بنجاح في أول طلعة جوية بطائرة مقاتلة من قاعدة الشيخ عيسى الجوية.



وفيما يلي نص البرقية:

صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة حفظه الله رئيس الوزراء الموقر

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،

يسعدني ويشرفني بالإصالة عن نفسي وبالنيابة عن جميع منتسبي وزارة التربية والتعليم أن أرفع إلى سموكم الكريم حفظكم الله ورعاكم خالص التهاني والتبريكات بمناسبة الإنجاز غير المسبوق للمرأة البحرينية في مجال الطيران الحربي والعسكري، والمتمثل في أول طلعة جوية بطائرة قتالية بقيادة حفيدة سموكم الكريم الملازم ثاني طيار الشيخة عائشة بنت راشد آل خليفة، لتصبح أول بحرينية تقود طائرة حربية في تاريخ سلاح الجو الملكي البحريني، مشيدين بإصرارها وعزيمتها القوية في خوض هذا المضمار الصعب، لتفتح بهذا الإنجاز المشرف المجال أمام شابات الوطن للانخراط في شرف حماية الوطن والدفاع عن ترابه الغالي من خلال سلاح الجو الملكي، سائلين الله تعالى لها المزيد من التوفيق والسداد وان يحفظ سموكم العزيز ذخراً وسنداً للجميع.



وتفضلوا سموكم بقبول فائق التحية والتقدير.



ن.ف/ع ع



بنا 1239 جمت 16/07/2018





عدد القراءات : 39 اخر تحديث : 2018/07/16 - 59 : 03 PM