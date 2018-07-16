سمو رئيس الوزراء وسمو ولي العهد‎ يؤكدان المضي قدما في مسار التقدم التنموي والتغلب على التحديات الاقتصادية المنامة في 16 يوليو/ بنا / استقبل صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر، صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وذلك بقصر القضيبية صباح اليوم.



وخلال اللقاء استعرض سموهما عدداً من المبادرات التي تعزز مسار التنمية الاقتصادية وتدعم الاستقرار المالي، حيث أكد سموهما في هذا الصدد استمرار الحكومة في تبني الخطط والاستراتيجيات التي تعزز النمو الاقتصادي وتزيد الإيرادات غير النفطية لضمان استدامة استقرار الوضع المالي.





وأكد صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء وصاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء حرص الحكومة على المضي قدما في مسار التقدم التنموي والتغلب على التحديات الاقتصادية والمعوقات، مستعرضين سموهما في هذا الصدد جملة من الأفكار والرؤى التي تخدم القطاع الاقتصادي وتسارع في تنميته وتجعله أكثر ديناميكية في التعامل مع مختلف التحديات إقليميا وعالميا.



ل.ب/ع ع



بنا 1220 جمت 16/07/2018





عدد القراءات : 32 اخر تحديث : 2018/07/16 - 33 : 03 PM