بنك الإسكان يوقع اتفاقاً مع بنك البحرين الإسلامي لتمويل المستفيدين من برنامج مزايا لمشروع "دانات اللوزي" المنامة في 16 يوليو / بنا / وقّع بنك الإسكان مؤخراً اتفاقاً مع بنك البحرين الإسلامي، يوفر بموجبه "بنك البحرين الإسلامي" التمويل للمواطنين المستفيدين من " مزايا" (برنامج تمويل السكن الاجتماعي سابقاً)، والراغبين في شراء وحدات في مشروع " دانات اللوزي" وذلك في إطار سعيه لتطوير الحلول التمويلية الإسكانية وتوفير الخيارات لتلبية احتياجات المواطنين بمشاركة القطاع الخاص.



ويمكّن البرنامج، المؤسسات المالية في القطاع الخاص من توفير التمويل المساند للمستفيدين من الخدمات التمويلية الإسكانية الحكومية.



ووقع الاتفاق الدكتور خالد عبد الله، مدير عام بنك الإسكان بصفته رئيس مجلس إدارة شركة دانات اللوزي، والسيدة دلال الغيص مدير عام الخدمات المصرفية للأفراد ببنك البحرين الإسلامي.



وفي أعقاب الاتفاق، أكد الدكتور خالد عبد الله "أن البنك، وبتوجيهات من سعادة وزير الإسكان، رئيس مجلس الإدارة، المهندس باسم بن يعقوب الحمر، يحرص على مواكبة المستجدات على مستوى الاقتصاد المحلي، وتعكس استراتيجيته وتطوير الحلول الابداعية التي توسع خيارات المستفيدين من الخدمات الإسكانية، تحقيق أهداف توفير المساكن الملائمة، وإتاحة الفرصة للمواطنين للاستفادة المثلى من برنامج "مزايا"، بما يتلاءم ومتطلبات الأسر البحرينية العصرية وبما يوفّر الراحة والهدوء والمرافق الحديثة التي تهيئ بيئة مجتمعية صحية للقاطنين".



وقال ان وزارة الإسكان في سعي دائم لاستكشاف الحلول والفرص من أجل تسريع وتسهيل حصول المواطنين على التمويل المناسب المواكب لقدراتهم المالية وفق رغبتهم في الحصول على المسكن اللائق، مشيرا الى ان هذا البرنامج يأتي بعد استكمال بحثه ودراسته من قبل المتخصصين، واستكمال الخطوات الإجرائية مع الجهات الرقابية والقانونية التي يتطلبها إطلاق البرنامج وتطبيقه.



وأضاف الدكتور خالد "أن هذا البرنامج صمّم ليتماشى مع توجّه ودعم وزارة الإسكان والبنك لإشراك القطاع الخاص، وسوف يوفر فرصاً مجدية لمؤسساته، للمساهمة في الشأن الإسكاني مما يؤثر إيجاباً على الوضع الإسكاني من جهة، بالإضافة إلى أنه يحفز هذه المؤسسات وينعكس أيضا على النشاطات الاقتصادية المواكبة للتنمية الإسكانية بشكل عام".



من جانبها قالت السيدة دلال الغيص مدير عام الخدمات المصرفية للأفراد ببنك البحرين الإسلامي "يسعدنا توقيع هذه الاتفاقية والتي تأتي ضمن إطار مساعينا الرامية إلى عقد شراكات قيّمة مع مختلف المؤسسات الرائدة لتوفير خدمات وفرص متميزة لزبائننا الكرام، حيث تمكن هذه الاتفاقية زبائننا من شراء فلل سكنية في مشروع دانات اللوزي تتناسب مع احتياجاتهم السكنية".



وأوضحت الغيص أن "هذه الشراكة ستمكن جميع المواطنين المؤهلين للحصول على تمويل وحدة سكنية الاستفادة من حلول التمويلات لدينا والمتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية مما ستسهل لهم الحصول على التمويل اللازم لامتلاك السكن الملائم لهم، بالإضافة إلى فتح المجال لزبائننا للاستفادة من خدماتنا المصرفية المميزة".



وأضافت الغيص "أن بنك البحرين الإسلامي مستمر في إيجاد وتقديم مجموعة متنوعة ومبتكرة من الحلول المالية والخدمات المصرفية المرنة التي تلبي جميع احتياجات زبائننا".



وقالت "هناك شراكة ناجحة مع بنك الإسكان من خلال برنامج "مزايا" الاسكاني، وإن سعينا لتلبية احتياجات عملائنا من المستفيدين من المبادرات الحكومية للإسكان، يأتي تماشيا مع مسئوليتنا الاجتماعية نحو الوطن. ومن هنا، نود أن ندعو المؤهلين لبرنامج السكن الاجتماعي " مزايا" للاستفادة من الحلول التمويلية التي يقدمها بنك البحرين الإسلامي من أجل تحقيق أحلامهم في امتلاك منزل".



ويتطلب استكمال اتفاق الحصول على تمويل "مزايا"، استيفاء المتطلبات الإجرائية والقانونية اللازمة وتطبيق معايير استحقاق التمويل. ويشمل ذلك توفير المستندات والبيانات الخاصة بالتمويل والمستفيد من التمويل، وكذلك التأكد من توافر الملاءة المالية لدى المستفيد بما يضمن سداد التمويل.



يشار إلى أن مشروع "دانات اللوزي "، يضم 303 فيلات، تتميز جميعها بتصميم متوافق مع متطلبات العائلة البحرينية العصرية، ووفق اعلى مستويات الجودة، حيث روعي فيها معايير الاستدامة الاقتصادية والاجتماعية والمحافظة على البيئة، حيث يوفر المشروع 7 انواع من الفلل بتصاميم مختلفة، تتراوح مساحة البناء لكل فيلا إلى 240 متراً مربعاً، تشتمل على 4 غرف نوم و4 حمامات وصالة كبيرة للمجلس وغرفة معيشة ومطبخين وشرفات ومخزن، بالإضافة إلى غرفة خاصة بمدبرة المنزل وموقفين للسيارات.



ويتضمن المشروع على مركز تجاري خدمي مكون من 23 محلاً تجارياً تتراوح مساحتهم بين 36 إلى 40 متراً مربعاً، بالإضافة إلى وجود مركز تسوق كبير بمساحة 989 متراً مربعاً وموقف خاصة للمحلات التجارية، كما يتميز المشروع بإطلالته الرائعة على بحيرة اللوزي ومساحاته الخضراء في وسط الفلل السكنية والتي ستكون متنفسا للمقيمين.



ن.ف/ع ع



بنا 1215 جمت 16/07/2018





عدد القراءات : 42 اخر تحديث : 2018/07/16 - 22 : 03 PM