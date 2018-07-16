محافظ العاصمة: دراسات لحصر الظواهر السلبية الجديدة لإدراجها ضمن منهج "معاً" التوعوي المنامة في 16 يوليو / بنا / أشاد معالي الشيخ هشام بن عبدالرحمن آل خليفة محافظ محافظة العاصمة عضو اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات رئيس لجنة مكافحة العنف والإدمان "معاً"، بدعم الفريق الركن معالي الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية لبرنامج معاً، منوهاً بتشجيع معاليه المتواصل لتطبيق البرنامج في جميع مدارس مملكة البحرين بالتعاون مع المديريات الأمنية لدور ذلك في التوعية من مخاطر الادمان والعنف والذي من شأنه حماية الجيل الناشئ من هذه الآفة.



ونوه بأن المتابعة الحثيثة لمعاليه والتسهيلات التي يوفرها للعاملين على البرنامج تعتبر دافعا أساسيا لتحقيق الأهداف الموضوعة منه، خصوصاً بعد موافقة معاليه على نقل مقر البرنامج إلى منطقة السيف، ناقلاً للحضور تحيات معاليه.



جاء ذلك خلال ترؤسه الاجتماع الثاني للجنة مكافحة العنف والإدمان "معاً"، حيث وجه معاليه إلى اعتماد خطة لتغطية جميع مدارس مملكة البحرين، بهدف زيادة عدد المستفيدين من البرنامج ليحقق الأهداف التي أنشئ من أجلها، كما اقترح معاليه إعداد دراسات ميدانية لحصر الظواهر السلبية الجديدة في المجتمع، وإدراجها ضمن منهج "معاً" التوعوي ووضع الحلول المناسبة للوقاية منها، وتنفيذ الحملات التوعوية لكافة فئات المجتمع وتعزيز مبدأ الشراكة المجتمعية، كما استعرض نتائج الزيارات الميدانية التي قامت بها اللجنة إلى المديريات الأمنية بالمحافظات والتي هدفت إلى تعزيز التعاون والتنسيق بين الجهتين لتحقيق أعلى مستويات التكامل في العمل، بما يصب ضمن الأهداف المشتركة في الحد من آفتي العنف والإدمان.



وتابع معاليه مع أعضاء اللجنة خلال الاجتماع عدداً من المواضيع المدرجة على جدول الأعمال، من أبرزها توصيات اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات، المتمثلة في إعداد مكتب التوعية والإرشاد لكافة محافظات المملكة، وتغطية جميع المدارس الخاصة خلال السنة الدراسية القادمة، وإعداد دراسة حول برنامج مكافحة العنف والإدمان "معاً" بالتعاون مع الأكاديمية الملكية للشرطة، وتنفيذ دورات تخصصية للمشرفين الاجتماعيين التابعين لوزارة التربية والتعليم بهدف تعزيز العمل التعاوني مع منفذي البرنامج في مدارس المملكة.



ل.ب/ع ع



بنا 1202 جمت 16/07/2018





عدد القراءات : 36 اخر تحديث : 2018/07/16 - 26 : 03 PM