المحافظة الشمالية تنضم لنظام المقترحات والشكاوى "تواصل" المنامة في 16 يوليو / بنا / أعلن سعادة السيد علي بن الشيخ عبدالحسين العصفور محافظ المحافظة الشمالية عن انضمام المحافظة الشمالية إلى النظام الوطني للمقترحات والشكاوى "تواصل" لتستفيد من مزايا النظام وتتلقى عبره المقترحات والشكاوى والملاحظات والاستفسارات من المواطنين والمقيمين وزوار مملكة البحرين.



وذكر العصفور أن خطوة الانضمام للنظام تأتي استجابة لتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، بأهمية فتح قنوات تواصل دائمة مع الجمهور، كما تأتي من منطلق إيمان المحافظة بضرورة مد جسور التواصل بين مستخدمي الخدمات من المواطنين والمقيمين من جهة، والمسؤولين من جهة ثانية، وذلك بهدف تحسين جودة خدمات المحافظة، والحرص على أن تكون ملبية لاحتياجات ومتطلبات المواطنين، إذ عمدت المحافظة للتنسيق مع هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية لفتح قنوات التواصل المباشرة مع عموم الجمهور.



وقال العصفور "إنه من أجل التواصل الفعال مع المجتمع وبأقصى درجات الجودة، شمل التنسيق بين المحافظة الشمالية وهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية تدريب العاملين على النظام وطرق التعامل باحترافية مع أفكار وتطلعات المواطنين والمستفيدين، كونه يمثل أحد قنوات التواصل الدائمة والمباشرة ما بين المواطنين ومسئولي الجهات الحكومية".



وأعرب عن اعتزازه بانضمام المحافظة إلى هذا النظام، مؤكداً أن المحافظة تولي دائماً أقصى درجات الاهتمام للتعرف على آراء ومقترحات كافة المتعاملين معها، كما تحرص على رصد أي شكاوى لهم إن وجدت، والاستجابة لكل ما تتلقاه في هذا الصدد.



ويتوفر النظام الوطني للمقترحات والشكاوى عبر منصة متجر تطبيقات حكومة البحرين الإلكترونية كتطبيق للأجهزة الذكية يمكن تحميله عبر Bahrain.bh/apps، أو عبر منصة البوابة الوطنية Bahrain.bh، وبانضمام المحافظة للنظام يرتفع عدد الجهات التي تتواصل إلكترونياً مباشرة مع العملاء عبر النظام إلى 32 جهة حكومية.



أ.ا.ش/ع ع



بنا 1154 جمت 16/07/2018





عدد القراءات : 28 اخر تحديث : 2018/07/16 - 17 : 03 PM