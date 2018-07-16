"التربية" تفتح باب التسجيل في الثانوي للدارسين خارج المملكة أو في المدارس الخاصة

المنامة في 16 يوليو/ بنا / أعلنت إدارة التعليم الثانوي بوزارة التربية والتعليم عن فتح الباب لتسجيل الطلبة الدارسين خارج المملكة، أو المحولين من المدارس الخاصة، أو إعادة القيد والتنقلات بين المدارس الثانوية، وذلك في الفترة من 21 أغسطس إلى 2 سبتمبر 2018، بصالة مدرسة الرفاع الشرقي الثانوية للبنين، من الساعة الثامنة صباحًا وحتى الواحدة ظهرًا.



وأفادت الإدارة بأنه على الطالب الدارس خارج المملكة اصطحاب آخر شهادة حصل عليها، بشرط أن تكون مصدقة من المدرسة التي تخرج منها ومن وزارة التربية والتعليم ووزارة الخارجية وسفارة المملكة في البلد القادم منه، إضافةً إلى معادلة الشهادة الصادرة عن إدارة الامتحانات الموضح فيها المستوى التي يجب أن يسجل فيه الطالب، وجواز سفر الطالب الذي يحتوي على تأشيرة الإقامة العائلية (للطلبة غير البحرينيين)، والبطاقة الذكية للطالب والبطاقة الذكية لولي الأمر وصورة منهما، وإثبات عنوان السكن (بيانات البطاقة الذكية للطالب).



أما بالنسبة للطلبة المحولين من المدارس الخاصة، فيتوجب عليهم إبراز معادلة الشهادة الصادرة عن إدارة التعليم الخاص الموضح فيها المستوى التي يجب أن يسجل فيه الطالب، وجواز سفر الطالب الذي يحتوي على تأشيرة الإقامة العائلية (للطلبة غير البحرينيين)، والبطاقة الذكية للطالب والبطاقة الذكية لولي الأمر وصورة منهما، وإثبات عنوان السكن (بيانات البطاقة الذكية للطالب).



وبالنسبة للوثائق المطلوبة لنقل الطلبة من مدرسة ثانوية لأخرى فهي: آخر شهادة لآخر مستوى حصل عليها الطالب، والبطاقة الذكية للطالب والبطاقة الذكية لولي الأمر وصورة منهما، وإثبات عنوان السكن الجديد (بيانات البطاقة الذكية للطالب)، أما لطلب إعادة القيد فإن الشروط هي ألا يكون الطالب قد تجاوز سن 21 سنة، وألا يكون قد تم فصله من المدرسة فصلاً نهائياً، وألا يكون قد أنهى تسعة فصول في الدراسة النظامية، وألا تكون الطالبة متزوجة، والوثائق المطلوبة هي: خطاب ولي أمر الطالب موجه الى مدير إدارة التعليم الثانوي أو مدير إدارة التعليم الفني والمهني، لإعادة قيد الطالب، وكشف الدرجات الصادر عن المدرسة أو إدارة الامتحانات، والبطاقة الذكية للطالب والبطاقة الذكية لولي الأمر وصورة منهما، وإثبات عنوان السكن (بيانات البطاقة الذكية للطالب)، وتعهد من ولي أمر الطالبة بأنها غير متزوجة ويتحمل المسئولية عند خلاف ذلك، علمًا بأن تسجيل الطلبة في المدارس يخضع لمعياري عنوان السكن التابع للمدرسة والطاقة الاستيعابية لكل مدرسة، حيث سيتم إلغاء أي طلب يخالف هذين المعيارين.







ن.ف/و.ش



بنا 0939 جمت 16/07/2018





عدد القراءات : 0 اخر تحديث : 2018/07/16 - 47 : 12 PM