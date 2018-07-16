في مؤشر جديد على تحسن العلاقات..إريتريا تعيد فتح سفارتها بأديس أبابا

أديس أبابا في 16 يوليو / بنا / أعادت إريتريا فتح سفارتها في إثيوبيا اليوم الاثنين، وذلك بعد اسبوع من اعلان زعيمي البلدين انتهاء "حالة الحرب" بينهما.



وقد اعاد رئيس وزراء إثيوبيا أبي أحمد والرئيس الإريتري إسياس أفورقي فتح السفارة الإريترية في أديس أبابا في مراسم انتهت سريعا، حسب رويترز.



ووصل الرئيس الإريتري إلى أديس أبابا السبت في زيارة تستغرق ثلاثة أيام ، وذلك بعد أيام من زيارة أبي لإريتريا وتوقيعه اتفاقا مع إسياس بشأن استئناف العلاقات بين البلدين في خطوة أنهت أزمة عسكرية استمرت نحو 20 عاما.





خ.س



بنا 0821 جمت 16/07/2018





عدد القراءات : 36 اخر تحديث : 2018/07/16 - 26 : 11 AM