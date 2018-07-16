إنجاز البحرين تجتمع مع مدراء المدارس الابتدائية لعرض برامجها

المنامة في 16 يوليو / بنا / اجتمعت إنجاز البحرين بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم، مؤخراً مع مدراء المدارس الابتدائية في معهد الشيخ خليفة بن سلمان الصناعي، حيث تم التركيز على برامج إنجاز البحرين، دور المدارس في تطبيق البرامج، ومعايير اختيار الفائز بجائزة أفضل مدرسة لعام 2017-2018.



حضر الاجتماع 65 مديراً ومديرة من جميع أنحاء مملكة البحرين.



وقد قاد فريق تنسيق برامج إنجاز البحرين الاجتماع، حيث تم تقديم شرح مفصل عن البرامج التي تقدمها إنجاز للمدارس الابتدائية والتي تشمل برنامج عالمنا، برنامج عائلاتنا، برنامج المستثمر الذكي، برنامج المبتكر الصغير، وبرنامج محيطنا. وقام الفريق بعدها بفرز المتطلبات التي يجب على المدارس توفيرها لإدارة البرامج بنجاح والمعايير التي سيتم تقييم المدارس على أساسها للحصول على جائزة أفضل مدرسة لعام 2017-2018.



وفي هذا الصدد، علقت المديرة التنفيذية لمؤسسة إنجاز البحرين هناء سرواني "نتقدم بجزيل الشكر لوزارة التربية والتعليم لجعل هذا الاجتماع ممكناً فمن دون دعم الوزارة لكان من الصعب التنسيق مع جميع هذه المدارس. مستوى الحماس الذي نراه من مدراء المدارس خلال هذه الاجتماعات يدعوا للفخر. الجميع حاضرون لنفس المبتغى وهو تمكين الشباب البحريني مما يصنع مناخاً عالي التفاعل. نأمل بأن نصل لأكبر عدد من الطلاب، ومدراء المدارس يلعبون دوراً أساسياً نحو تحقيق هذا الهدف".



وتهدف إنجاز البحرين منذ تأسيسها عام 2005، لتزويد الشباب بالمهارات والمفاهيم التي تمكنهم من دخول عالم المالية وريادة الأعمال. واستطاعت المؤسسة أن تصل لأكثر من 160,000 طالب من 250 مدرسة وجامعة مختلفة من خلال 5,000 متطوع.





أ.ا.ش/خ.س



بنا 0805 جمت 16/07/2018





عدد القراءات : 18 اخر تحديث : 2018/07/16 - 17 : 11 AM