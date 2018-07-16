الاستخبارات الروسية تحبط 25 مليون هجوم إلكتروني خلال فترة المونديال

موسكو في 16 يوليو/ بنا / قال الكرملين اليوم الاثنين إن أجهزة الاستخبارات الروسية تمكنت من إحباط 25 مليون هجوم إلكتروني خلال فترة المونديال.



ونقل الموقع الرسمي للكرملين بحسب "روسيا اليوم" رسالة من الرئيس فلاديمير بوتين، أعرب فيها عن شكره لأجهزة الاستخبارات والدوائر الأمنية، قائلا: "أود أن اشكر أجهزة الاستخبارات الروسية والأجهزة الأمنية، وبالطبع ممثلي الأجهزة الاستخباراتية والأمنية الأجنبية، من أكثر من 30 دولة في العالم".

وقال الرئيس الروسي في رسالته: "أعرف أن 126 ممثلا من 55 جهازا استخباراتيا وأمنيا من 34 دولة شاركوا في هذا العمل الجماعي".





و.ش/خ.س



بنا 0607 جمت 16/07/2018





عدد القراءات : 12 اخر تحديث : 2018/07/16 - 33 : 09 AM