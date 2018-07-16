"حقوق الإنسان اليمنية" تدين استهداف الميليشيا تجمعا للنازحين بمدينة الحزم بصواريخ الكاتيوشا

عدن في 16 يوليو / بنا / دانت وزارة حقوق الإنسان اليمنية، استهداف ميليشيا الحوثي الانقلابية لمكان تجمع النازحين في مدينة الحزم عاصمة محافظة الجوف بصواريخ الكاتيوشا مما أدى إلى استشهاد خمسة مدنيين منهم ثلاث نساء وطفلان وإصابة أخرين جميعهم من النساء والأطفال.



وأكدت الوزارة في بيان، ونقلا وكالة الأنباء اليمنية، أن هذه الجريمة تأتي ضمن سلسلة من الانتهاكات التي ترتكبها الميلشيا ضد المدنيين منذ ثلاث سنوات. مشيرة إلى أن اطلاق الصواريخ على المدنيين والمناطق المأهولة بالسكان جريمة ضد الإنسانية وانتهاك صارخ للقوانين والأعراف الدولية ولقرارات مجلس الأمن الدولي منها القرار رقم 2216، والتي تضمن حماية المدنيين وعدم تعريضهم لأي خطر.



وأعربت الوزارة عن استغربها من صمت وتقاعس المجتمع الدولي ومجلس الأمن والامم المتحدة حيال اتخاذ إجراءات صارمة ضد الانتهاكات التي تنفذها مليشيا الحوثي المدعومة من ايران.



خ.س



بنا 0525 جمت 16/07/2018





عدد القراءات : 7 اخر تحديث : 2018/07/16 - 32 : 08 AM