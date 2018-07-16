مقتل شخص واصابة 3 من الشرطة خلال تبادل اطلاق نار في مدينة كانساس الأمريكية

ميزوري في 16 يوليو/ بنا / قتلت الشرطة امس رجلا بعد تبادل إطلاق النار في شوارع مدينة كانساس الأمريكية أصيب خلالها ثلاثة من أفراد الشرطة ونقلوا للمستشفى في حالة مستقرة.



وقالت الشرطة في مدينة كانساس بولاية ميزوري إن ضباطا متخفين كانوا يلاحقون شخصا مشتبها به في جريمة قتل طالب جامعي عندما فتح الرجل النار عليهم بشكل مفاجئ ببندقية.



وقالت الشرطة في تغريدة على موقع "تويتر" إن المشتبه به أطلق النار مرة أخرى على أفراد الشرطة خلال عملية البحث التي أعقبت إطلاق النار الأول.



واوضحت ان أفراد الشرطة عثروا على المشتبه به خلال تحقيقهم في واقعة سرقة وقتل شاراث كوبو وهو طالب كان يبلغ من العمر 25 عاما من الهند وكان يدرس في جامعة مدينة ميزوري-كانساس وقُتل في إطلاق نار قبل أسبوع في مطعم بمدينة كانساس.









و.ش



بنا 0507 جمت 16/07/2018





عدد القراءات : 11 اخر تحديث : 2018/07/16 - 27 : 08 AM