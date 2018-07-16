قمة مرتقبة بين الرئيسين الأمريكي والروسي اليوم لبحث ملفات شائكة بين البلدين هلسنكي في 16 يوليو/ بنا / يجتمع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الروسي فلاديمير بوتين في العاصمة الفنلندية هلسنكي اليوم لبحث عدد من الملفات الشائكة في علاقات البلدين.

وذكرت الرئاسة الروسية في بيان أن الزعيمين سيبحثان خلال الاجتماع واقع العلاقات بين موسكو وواشنطن وآفاق تطويرها، علاوة على مسائل ملحة مطروحة على الأجندة الدولية.



وتأتي القمة بعد أن أعلنت وزارة العدل الأمريكية عن إدانة 12 روسيًا بتهمة اختراق أجهزة الكمبيوتر التابعة للجنة الوطنية الديمقراطية، وحملة هيلاري كلينتون وغيرها من الكيانات في محاولة للتأثير على الانتخابات الرئاسية الأمريكية في العام 2016.

وقال ترامب لمحطة "سي.بي.إس" "أذهب إلى اللقاء بتوقعات محدودة". ."لست ذاهبا بتوقعات كبيرة". فيما قال السفير الأمريكي لدى روسيا جون هانتسمان لشبكة "ان.بي.سي" "ليست قمة إنه اجتماع هذه محاولة لنرى ما إذا كان بالإمكان نزع الفتيل وتقليل الانفعالات وبصراحة بعض المخاطر في العلاقات الآن".



ويتوقع ان يتم خلال القمة بحث ضم شبه جزيرة القرم الأوكرانية في مارس 2014 ودعم بشار الأسد وكذلك الرسوم الجمركية الأميركية الجديدة والحرب الاقتصادية مع الدول الاوروبية.

يذكر أن الكرملين قال الأسبوع الماضي إنه يتوقع أن تكون المحادثات "معقدة"، وذلك بعد أن قال الرئيس الأمريكي في قمة حلف شمال الأطلسي في بروكسل إن ألمانيا "تخضع لسيطرة كاملة من جانب روسيا" بسبب واردات الغاز الطبيعي الروسية.





و.ش



بنا 0452 جمت 16/07/2018





عدد القراءات : 15 اخر تحديث : 2018/07/16 - 00 : 08 AM