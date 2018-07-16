مطالعات الصحف في البحرين

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2018/07/16 - 53 : 07 AM
المنامة في 16 يوليو / بنا / طالعتنا الصحف المحلية الصادرة صباح اليوم الاثنين بأهم وأبرز الموضوعات والقضايا والمستجدات المحلية والعربية والدولية، وفيما يلي أبرز وأهم العناوين:
/جلالة الملك: العلاقات البحرينية الهندية نموذج رائد للصداقة الراسخة والتعاون المثمر.
/جلالة الملك يصادق ويصدر قانونين رقم ( 30 ) و (31 ) بشأن حماية البيانات الشخصية وتشجيع وحماية المنافسة.
/سمو رئيس الوزراء: فرص نجاح التعاون مع الهند كبيرة.
/سمو ولي العهد يستقبل وزيرة الشؤون الخارجية بجمهورية الهند.
/نائب رئيس الوزراء ينوه بدور الصحافة في نقل تطلعات المواطنين.
/البحرين والهند يدينان الإرهاب بجميع أشكاله وصوره.
/وزير الخارجية ووزيرة الشؤون الخارجية الهندية يزوران مركز «عيسى الثقافي».
/وزير الإسكان يستعرض «تجربة الإسكان» في المملكة بنيويورك غدا.
/الاعفاء من متطلبات التأشيرة لحملة جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة بين البحرين والهند.
/البحرين تشارك في المنتدى السياسي الرفيع المستوى للتنمية المستدامة الذي يعقد بنيويورك اليوم.
/سفيرنا لدى العراق: عودة 35 بحرينيا من العراق عبر مطار بغداد اليوم.
/سقوط قتيلين وإصابة العشرات مع استمرار الاحتجاجات في جنوب العراق.
/استمرار الرئيس الإيراني في منصبه بعد اجتماع طارئ مع خامنئي.
/عشرات القتلى من الحوثيين بغارات على الحديدة.
/آلاف المتظاهرين في هلسنكي عشية قمة ترامب وبوتين.
/الاتحاد الأوروبي يبحث عن تحالفات ضد ترامب في الصين واليابان.
/الآلاف يتظاهرون في برشلونة للمطالبة بإطلاق سراح الزعماء الانفصاليين.
/النظام يوسع هجومه في الجنوب السوري بقصف عنيف على القنيطرة.
/هدوء نسبي في قطاع غزة بعد أعنف مواجهات منذ 2014.
/مجموعة السبع تطالب روسيا بكشف دورها في إسقاط الطائرة الماليزية فوق أوكرانيا.
/الأرصاد السعودية تصدر "تنبيها متقدما" من موجة حر شديدة.
/«التحالف العربي» ينفذ عملية إسقاط جوي لمساعدات إنسانية لسكان التحيتا.
/عدد قياسي للقتلى المدنيين في أفغانستان.
و.ش
بنا 0435 جمت 16/07/2018
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اخر تحديث : 2018/07/16 - 53 : 07 AM