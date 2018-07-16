مطالعات الصحف في البحرين المنامة في 16 يوليو / بنا / طالعتنا الصحف المحلية الصادرة صباح اليوم الاثنين بأهم وأبرز الموضوعات والقضايا والمستجدات المحلية والعربية والدولية، وفيما يلي أبرز وأهم العناوين:

/جلالة الملك: العلاقات البحرينية الهندية نموذج رائد للصداقة الراسخة والتعاون المثمر.

/جلالة الملك يصادق ويصدر قانونين رقم ( 30 ) و (31 ) بشأن حماية البيانات الشخصية وتشجيع وحماية المنافسة.



/سمو رئيس الوزراء: فرص نجاح التعاون مع الهند كبيرة.

/سمو ولي العهد يستقبل وزيرة الشؤون الخارجية بجمهورية الهند.

/نائب رئيس الوزراء ينوه بدور الصحافة في نقل تطلعات المواطنين.

/البحرين والهند يدينان الإرهاب بجميع أشكاله وصوره.

/وزير الخارجية ووزيرة الشؤون الخارجية الهندية يزوران مركز «عيسى الثقافي».

/وزير الإسكان يستعرض «تجربة الإسكان» في المملكة بنيويورك غدا.

/الاعفاء من متطلبات التأشيرة لحملة جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة بين البحرين والهند.

/البحرين تشارك في المنتدى السياسي الرفيع المستوى للتنمية المستدامة الذي يعقد بنيويورك اليوم.

/سفيرنا لدى العراق: عودة 35 بحرينيا من العراق عبر مطار بغداد اليوم.

/سقوط قتيلين وإصابة العشرات مع استمرار الاحتجاجات في جنوب العراق.

/استمرار الرئيس الإيراني في منصبه بعد اجتماع طارئ مع خامنئي.

/عشرات القتلى من الحوثيين بغارات على الحديدة.

/آلاف المتظاهرين في هلسنكي عشية قمة ترامب وبوتين.

/الاتحاد الأوروبي يبحث عن تحالفات ضد ترامب في الصين واليابان.

/الآلاف يتظاهرون في برشلونة للمطالبة بإطلاق سراح الزعماء الانفصاليين.

/النظام يوسع هجومه في الجنوب السوري بقصف عنيف على القنيطرة.

/هدوء نسبي في قطاع غزة بعد أعنف مواجهات منذ 2014.

/مجموعة السبع تطالب روسيا بكشف دورها في إسقاط الطائرة الماليزية فوق أوكرانيا.

/الأرصاد السعودية تصدر "تنبيها متقدما" من موجة حر شديدة.

/«التحالف العربي» ينفذ عملية إسقاط جوي لمساعدات إنسانية لسكان التحيتا.

/عدد قياسي للقتلى المدنيين في أفغانستان.





و.ش



بنا 0435 جمت 16/07/2018





عدد القراءات : 31 اخر تحديث : 2018/07/16 - 53 : 07 AM