الطقس في مملكة البحرين: طقس صيفي عادي المنامة في 16 يوليو/ بنا / أفادت ادارة الأرصاد الجوية بوزارة المواصلات والاتصالات في نشرتها الجوية أن الطقس المتوقع اليوم في مملكة البحرين سيكون بمشيئة الله تعالى طقس صيفي عادي.



الرياح : شمالية غربية بوجه عام من 5 إلى 10 عقد وتصل من 13 إلى 18 عقدة احيانا خلال النهار.



ارتفاع الموج: من قدم إلى قدمين قرب السواحل، ومن 2 إلى 4 أقدام في عرض البحر.



ودرجة الحرارة العظمى 44 مئوية.. والصغرى 32 مئوية.



اما الرطوبة النسبية العظمى فستكون 75 % ..والصغرى 25%.











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بنا 0359 جمت 16/07/2018





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