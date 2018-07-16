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الطقس في مملكة البحرين: طقس صيفي عادي
2018/07/16 - 22 : 07 AM
المنامة في 16 يوليو/ بنا / أفادت ادارة الأرصاد الجوية بوزارة المواصلات والاتصالات في نشرتها الجوية أن الطقس المتوقع اليوم في مملكة البحرين سيكون بمشيئة الله تعالى طقس صيفي عادي.

الرياح : شمالية غربية بوجه عام من 5 إلى 10 عقد وتصل من 13 إلى 18 عقدة احيانا خلال النهار.

ارتفاع الموج: من قدم إلى قدمين قرب السواحل، ومن 2 إلى 4 أقدام في عرض البحر.

ودرجة الحرارة العظمى 44 مئوية.. والصغرى 32 مئوية.

اما الرطوبة النسبية العظمى فستكون 75 % ..والصغرى 25%.





م خ

بنا 0359 جمت 16/07/2018


عدد القراءات : 28         اخر تحديث : 2018/07/16 - 22 : 07 AM
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