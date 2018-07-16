البحرية الموريتانية توقف 125 مهاجرا غير شرعي

نواكشوط في 15 يوليو/ بنا / أوقفت البحرية الموريتانية 125 مهاجرا غير شرعي كانوا في طريقهم إلى اسبانيا.

ونقلت وكالة الانباء الالمانية عن تصريح للعقيد في البحرية الموريتانية الحسن ولد محمد إن أفراد المجموعة يحملون الجنسية السنغالية وكانوا في طريقهم إلى جزر الكناري وتم توقيفهم يوم الاحد قبالة "ندياغو" في المياه الاقليمية الموريتانية.

وأوضح أن المهاجرين انطلقوا منذ أسبوع من مدينة "تييس" السنغالية وواجهوا مشاكل في التموين ومياه الشرب وهم على متن زورق خشبي لا يتسع لعددهم الكبير.

وأشار إلى أن البحرية الموريتانية رصدت الزورق الخشبي وأوقفته وقامت بنقل المهاجرين إلى ميناء نواكشوط تمهيدا لتسليمهم إلى الجهات الأمنية.

وقال العقيد الموريتاني إن المهاجرين دفعوا أموالا لعصابة التهريب التي اختفت عن الأنظار بعد انطلاق الزورق من السواحل السنغالية وعلى متنه المهاجرين الـ125.



م خ



بنا 0001 جمت 16/07/2018





عدد القراءات : 29 اخر تحديث : 2018/07/16 - 21 : 03 AM