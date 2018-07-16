وزير الخارجية اليمني يبحث مع وزير الدولة البريطاني مستجدات الأوضاع في اليمن الرياض في 15 يوليو/ بنا / بحث وزير الخارجية اليمني خالد اليماني في الرياض اليوم مع وزير الدولة البريطاني لشؤون التنمية الدولية ووزير الدولة لشؤون الشرق الأوسط في وزارة الخارجية والكومنولث الستر بيرت العلاقات الثنائية بين البلدين.

وذكرت وكالة الانباء اليمنية الرسمية ان اليماني بحث مع المسئول البريطاني ايضا آخر التطورات الجارية في اليمن على الصعيدين السياسي والإنساني والجهود التي يبذلها المبعوث الأممي مارتن غريفيثس للتوصل إلى تسوية سياسية في اليمن.

وأكد اليماني دعم الحكومة اليمنية للجهود التي يبذلها المبعوث الاممي للتوصل إلى اتفاق يقضي بخروج ميليشيا الحوثي من محافظة الحديدة وتجنيب المدنيين والبنية التحتية ومؤسسات الدولة والمنشآت الحيوية في المحافظة أثار الحرب.

من جهته أوضح الوزير البريطاني أهمية دعم جهود المبعوث الاممي لتحقيق السلام في اليمن مجددا دعم حكومة بلاده للحكومة الشرعية بقيادة الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي في مسعاها للحد من معاناة الشعب اليمني والاضطلاع بمسؤولياتها في استعادة الدولة وإعادة السلام والاستقرار الى ربوع اليمن.





م خ



بنا 2217 جمت 15/07/2018





عدد القراءات : 6 اخر تحديث : 2018/07/16 - 21 : 01 AM