بدخول أولى طلائع حجاج بيت الله الحرام ..السعودية تبدأ في استقبال حجاج بيت الله الحرام عبر جميع منافذها الرياض في 15 يوليو/بنا/ بدأت في المملكة العربية السعودية اليوم مرحلة جديدة من مراحل حج هذا العام 1439 هـ بمباشرة المديرية العامة للجوازات مهامها وإنهاء إجراءات دخول حجاج بيت الله الحرام بكل يسر وسهولة، حيث استقبلت جوازات مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة بصالات الحج وكذلك جوازات مطار الملك عبدالعزيز الدولي بصالة الحجاج في مدينة جدة أولى طلائع حجاج بيت الله الحرام القادمين إلى المملكة بكل حفاوة وترحيب.



وحسب وكالة الانباء السعودية (واس) أن مدير عام الجوازات اللواء سليمان بن عبد العزيز اليحيى أوضح "أن المديرية العامة للجوازات أنهت كافة الاستعدادات اللازمة لحج هذا العام وفق الخطة السنوية لاستقبال ضيوف بيت الله الحرام، وإعداد كوادرها البشرية المدربة والمؤهلة لأعمال حج هذا العام 1439هـ، ودعمهم بالأجهزة والمعدات الحديثة لمكافحة التزوير وأجهزة الحاسب الآلي المطورة لضمان سرعة إنهاء إجراءات دخول الحجاج بكل يسر وسهولة".



وبين اللواء اليحيى "أن الجوازات مستمرة في تنفيذ مبادرة ( طريق مكة ) التي تقدمها المملكة العربية السعودية بما يتوافق مع رؤية المملكة 2030 من خلال خدمة ضيوف الرحمن القادمين لأداء مناسك الحج من دولتي ماليزيا وإندونيسيا حيث تقوم الجوازات بإنهاء إجراءات دخولهم من مطاري كوالالمبور وجاكرتا قبل وصولهم للمملكة لأداء فريضة الحج لهذا العام ، وذلك بإدخال كافة بيانات الحجاج وجوازات سفرهم وتسجيل الخصائص الحيوية لهم وأخذ الصور الشخصية وحين وصولهم للمملكة في صالات الانتظار الخاصة بحجاج المبادرة يتم انتقالهم لوسيلة النقل المخصصة التي تقلهم لمقر سكنهم".



وأكد مدير عام الجوازات السعودية على أهمية تكثيف الجهود المبذولة لخدمة الحجاج وتسهيل إجراءات دخولهم عبر جميع منافذ المملكة الدولية تنفيذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظهما الله -، وبمتابعة وإشراف من صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية.



خ.أ



بنا 2118 جمت 15/07/2018





عدد القراءات : 6 اخر تحديث : 2018/07/16 - 30 : 12 AM