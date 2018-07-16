سمو ولي العهد يبعث برقية تهنئة للرئيس الروسي بمناسبة نجاح بلاده في التنظيم العظيم لنهائيات كأس العالم 2018 المنامة في 15 يوليو / بنا / بعث صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء حفظه الله ورعاه ببرقية تهنئة الى فخامة الرئيس فلاديمير بوتين رئيس جمهورية روسيا الاتحادية وذلك بمناسبة نجاح بلاده في التنظيم العظيم لنهائيات كأس العالم 2018.





وأعرب سمو ولي العهد في برقيته عن اعجابه وتقديره لما ظهر عليه التنظيم من تميز شهد له الجميع نتيجة الجهود الكبيرة التي بُذلت والإمكانيات التي سُخرت لإنجاح هذه البطولة.



متمنياً سموه لفخامة الرئيس الروسي المزيد من النجاح والتوفيق وللشعب الروسي الصديق المزيد من النماء والتقدم.





ع إ ح/م.ح.



بنا 1847 جمت 15/07/2018





عدد القراءات : 31 اخر تحديث : 2018/07/15 - 55 : 09 PM