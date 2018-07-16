سمو رئيس الوزراء يبعث برقية تهنئة للرئيس الروسي بمناسبة نجاح بلاده في التنظيم العظيم لنهائيات كأس العالم 2018 المنامة في 15 يوليو / بنا / بعث صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر حفظه الله ورعاه ببرقية تهنئة الى فخامة الرئيس فلاديمير بوتين رئيس جمهورية روسيا الاتحادية وذلك بمناسبة نجاح بلاده في التنظيم العظيم لنهائيات كأس العالم 2018.



معرباً سموه عن اعجابه وتقديره لما حققته جمهورية روسيا الاتحادية من نجاح عظيم نتيجة الجهود الكبيرة التي بذلتها والإمكانيات التي سخرتها لإنجاح هذه البطولة.



متمنياً سموه لفخامة الرئيس الروسي المزيد من النجاح والتوفيق وللشعب الروسي الصديق المزيد من النماء والتقدم.



كما بعث صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء حفظه الله ورعاه ببرقية تهنئة مماثلة الى معالي السيد دميتري ميدفيديف رئيس الوزراء الروسي.





ع إ ح/م.ح.



بنا 1845 جمت 15/07/2018





عدد القراءات : 33 اخر تحديث : 2018/07/15 - 51 : 09 PM