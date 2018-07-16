جلالة الملك المفدى يبعث برقية تهنئة للرئيس الروسي بمناسبة نجاح بلاده في التنظيم العظيم لنهائيات كأس العالم 2018 المنامة في 15 يوليو / بنا / بعث حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه ببرقية تهنئة إلى فخامة الرئيس فلاديمير بوتين رئيس جمهورية روسيا الاتحادية وذلك بمناسبة نجاح بلاده في التنظيم العظيم لنهائيات كأس العالم 2018.



مشيداً جلالته رعاه الله بالجهود الكبيرة التي بذلتها جمهورية روسيا الاتحادية الصديقة والاستعدادات التي قامت بها والإمكانيات التي وفرتها لإنجاح هذه البطولة، مما أسهم في تحقيق أهدافها النبيلة والمنشودة.



متمنياً جلالته لفخامة الرئيس الروسي دوام التوفيق والنجاح وللشعب الروسي الصديق المزيد من التقدم والنماء.





ع إ ح/م.ح.



بنا 1843 جمت 15/07/2018





عدد القراءات : 34 اخر تحديث : 2018/07/15 - 49 : 09 PM