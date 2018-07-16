سمو ولي العهد يهنئ الرئيس الفرنسي بمناسبة فوز منتخب بلاده بكأس العالم لكرة القدم 2018 المنامة في 15 يوليو / بنا / بعث صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء حفظه الله ورعاه برقية تهنئة الى فخامة الرئيس إيمانويل ماكرون، رئيس الجمهورية الفرنسية الصديقة بمناسبة فوز المنتخب الفرنسي ببطولة كأس العالم لكرة القدم 2018 التي اختتمت منافساتها في جمهورية روسيا الاتحادية الصديقة مساء اليوم وذلك للمرة الثانية في تاريخه.

وأعرب سمو ولي العهد في برقيته عن خالص تهانيه لفخامة الرئيس الفرنسي بهذه المناسبة، مشيدا سموه بالأداء المميز الذي قدمه أفراد المنتخب الفرنسي والذي أهلهم للتتويج بهذا اللقب العالمي الكبير، متمنيا سموه كل التوفيق للمنتخب الفرنسي في البطولات والمسابقات الرياضية القادمة.



م.ا.ب/م.ح.



بنا 1840 جمت 15/07/2018





عدد القراءات : 42 اخر تحديث : 2018/07/15 - 51 : 09 PM