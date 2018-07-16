سمو رئيس الوزراء يهنئ الرئيس الفرنسي بفوز منتخب بلاده بكأس العالم لكرة القدم 2018 المنامة في 15 يوليو/ بنا / بعث صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر حفظه الله ورعاه برقية تهنئة الى فخامة الرئيس إيمانويل ماكرون رئيس الجمهورية الفرنسية الصديقة بمناسبة فوز المنتخب الفرنسي ببطولة كأس العالم لكرة القدم 2018 والتي اختتمت منافساتها في جمهورية روسيا الاتحادية الصديقة مساء اليوم وذلك للمرة الثانية في تاريخه.



وأعرب سمو رئيس الوزراء حفظه الله في برقيته عن خالص تهانيه لفخامة الرئيس الفرنسي بهذه المناسبة، مشيدا سموه بالمستوى الذي قدمه افراد المنتخب الفرنسي والأداء الجميل والذي أهلهم للتتويج بهذه البطولة الكبيرة.



كما بعث صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الموقر حفظه الله ورعاه برقية تهنئة مماثلة الى معالي السيد إدوار فيليب رئيس الوزراء الفرنسي، ضمنها سموه خالص تهانيه بهذه المناسبة.





م.ا.ب/م.ح.



بنا 1833 جمت 15/07/2018





عدد القراءات : 56 اخر تحديث : 2018/07/15 - 38 : 09 PM