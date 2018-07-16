جلالة الملك المفدى يهنئ الرئيس الفرنسي بمناسبة فوز منتخب بلاده ببطولة كأس العالم لكرة القدم المنامة في 15 يوليو/ بنا/ بعث حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه برقية تهنئة إلى فخامة الرئيس إيمانويل ماكرون، رئيس الجمهورية الفرنسية الصديقة، بمناسبة فوز منتخب بلاده ببطولة كأس العالم لكرة القدم 2018 التي اختتمت منافساتها في جمهورية روسيا الاتحادية الصديقة مساء اليوم، وذلك للمرة الثانية في تاريخه.



وأعرب جلالة الملك المفدى عن خالص تهانيه لفخامة الرئيس الفرنسي بهذه المناسبة، مشيدا جلالته بالمستوى الذي قدمه أفراد المنتخب الفرنسي والأداء المميز والذي أهلهم للتتويج بهذا اللقب العالمي الكبير، متمنيا جلالته كل التوفيق للمنتخب الفرنسي في البطولات والمسابقات الرياضية القادمة.





م.ا.ب/خ.أ



بنا 1825 جمت 15/07/2018





عدد القراءات : 43 اخر تحديث : 2018/07/15 - 35 : 09 PM