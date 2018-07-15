الخارجية الفلسطينية تؤكد أن العدوان على قطاع غزة محاولة لتمرير المشاريع التصفوية وخلط الأوراق رام الله في 15 يوليو/بنا/ أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، موجات العدوان الإسرائيلي المتواصلة على قطاع غزة، والتصعيد الممنهج الأخير الذي أدى الى استشهاد وجرح عدد من أبناء الشعب الفلسطيني الأعزل.



واعتبرت الوزارة في بيان لها اليوم ما جرى امتدادًا للعدوان والحصار الشامل المفروض بقوة الاحتلال على قطاع غزة كجزء لا يتجزأ من حلقات التآمر السياسي الهادف إلى تصفية القضية الفلسطينية وتفتيتها وتكريس حالة الفصل والانقسام بين جزئي الوطن الفلسطيني.



وحمّلت حكومة الاحتلال الإسرائيلية برئاسة بنيامين نتنياهو المسؤولية الكاملة والمباشرة عن هذا اللعب بالنار ومحاولات خلط الأوراق بالقوة على الساحة الفلسطينية، محذرة من المشاريع التصفوية للقضية الفلسطينية واستبدال البعد السياسي لحقوق الشعب الفلسطيني بمشاريع اقتصادية إغاثية تحت شعارات إنسانية.



وشددت الوزارة على أن إنهاء الاحتلال والحصار الإسرائيلي لأرض دولة فلسطين هو المدخل الوحيد لحل القضية الفلسطينية، الذي يُمكن الشعب الفلسطيني من ممارسة حقه في تقرير مصيره بحرية أسوة بالشعوب الأخرى، وبما يؤدي إلى تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة برمتها.



خ.أ



بنا 1814 جمت 15/07/2018





عدد القراءات : 24 اخر تحديث : 2018/07/15 - 20 : 09 PM