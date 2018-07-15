وزارة الاشغال: غلق مسار واحد ما بين شارع 77 الى شارع الاستقلال لمدة شهرين المنامة في 15 يوليو / بنا / أعلنت وزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني وبالتنسيق مع الإدارة العامة للمرور بوزارة الداخلية، بأن أعمال تطوير شارع رقم 47 في سند تستدعي غلق مسار واحد في الجزء المحصور بين شارع 77 الى شارع الإستقلال، وعليه سيتم تحويل الحركة المرورية المتجهة غربا الى شارع 77 و طريق رقم 4631.



وأفادت الوزارة انه سوف يتم العمل في الموقع المذكور ابتداء من يوم غد الأثنين 16/07/2018 الساعة 11 مساءً ولمدة شهرين، داعية المواطنين والمقيمين الكرام للالتزام بالقواعد المرورية حفاظاً على سلامة الجميع.



ع إ ح/م.ح.



بنا 1756 جمت 15/07/2018





عدد القراءات : 13 اخر تحديث : 2018/07/15 - 14 : 09 PM