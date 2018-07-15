مدير عام أمانة العاصمة: لجنة الإعلانات تعتمد تراخيص إعلانات أسطح المباني المنامة في 15 يوليو / بنا / اقرت لجنة الإعلانات بوزارة الاشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني معايير واشتراطات تراخيص إعلانات أسطح المباني في المملكة.



وبين مدير عام أمانة العاصمة رئيس لجنة الإعلانات المهندس الشيخ محمد بن احمد آل خليفة ان الاشتراطات المنظمة لإعلانات أسطح المباني تهدف الى المحافظة على الجوانب الجمالية والواجهة الحضرية للمناطق بما يتماشى مع ما تشهده المملكة من نمو وتطوير في السوق الاعلانية.



وأوضح م. محمد ان الاشتراطات التنظيمية لتراخيص اعلانات اسطح المباني تستلزم بأن لا تقل المسافة الافقية بين الإعلان واقرب إشارة او تقاطع او دوار عن مسافة 200 متر للشوارع الرئيسية و150 متر للشوارع الفرعية، وان تكون المسافة بين الاعلان المثبت على سطح مبنى و آخر مسافة لا تقل عن 500 متر في حالة الشوارع السريعة اما الشوارع التي تقل سرعتها عن 100 كلم /ساعة فيجب ان تكون المسافة 200 متر.



وتابع يجب ان يكون الإعلان مصمم بطريقة ثابتة ولا يسبب أي مخاطر على مرتادي الشارع او اية اضرار على قاطني المبنى، ويجب ان لا يحجب واجهات مباني أخرى عند التركيب، الى جانب ان يكون اقصى ارتفاع لهيكل اللوحة 6 متر مع الاخذ في الاعتبار ارتفاع المبنى، وفي حالة الشاشات الالكترونية فانه يسمح بالعرض بطريقة الفيديو فقط على الشوارع التي لا تزيد سرعتها عن 70 كلم/ الساعة اما في الشوارع التي تزيد سرعتها عن ذلك فانه يسمح بالعرض بطريقة الشرائح المتحركة.



وافاد بأن الوزارة ممثلة في البلديات تعمل بشكل مستمر على رصد كل الإعلانات غير الدعائية والتجارية المخالفة حتى لا تعيق حركة المرور أو تؤدي إلى حجب الرؤية في الطرق العامة وأرصفة المشاة.



ودعا رئيس لجنة الاعلانات م. محمد بن أحمد آل خليفة شركات الاعلان والقطاعات العامة والخاصة والأهلية بمملكة البحرين الى التعاون والالتزام بالإجراءات والاشتراطات الفنية من اجل الحفاظ على النظام العام وسلامة الجميع، واخذ التراخيص اللازمة من لجنة الاعلانات قبل تركيبها تنفيذا لأحكام المادة رقم (3) من قانون الإعلانات والتي تنص على انه (لا يجوز مباشره الإعلان الا بعد الحصول على ترخيص بذلك من وزارة البلديات).



ع إ ح/م.ح.



بنا 1754 جمت 15/07/2018





عدد القراءات : 12 اخر تحديث : 2018/07/15 - 15 : 09 PM