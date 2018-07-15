جلالة الملك المفدى يستقبل وزيرة الشؤون الخارجية بجمهورية الهند ويؤكد اعتزاز المملكة بالعلاقات التاريخية العريقة بين البلدين المنامة في 15 يوليو/ بنا / أكد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المفدى حفظه الله ورعاه اعتزاز مملكة البحرين بعلاقاتها التاريخية العريقة مع جمهورية الهند الصديقة والتي تميزت عبر عقود طويلة بالاحترام المتبادل والتعاون والتنسيق المشترك على كافة الصعد.

جاء ذلك خلال استقبال جلالة العاهل المفدى هذا اليوم سعادة السيدة سوشما سواراج وزيرة الشؤون الخارجية بجمهورية الهند بمناسبة زيارتها للمملكة لحضور الاجتماع الثاني للجنة المشتركة بين مملكة البحرين وجمهورية الهند، حيث نقلت إلى جلالته تحيات وتقدير فخامة الرئيس رام ناث كوفيند رئيس جمهورية الهند، ومعالي السيد ناريندرا مودي رئيس الوزراء وتمنياتهما الطيبة لشعب البحرين بدوام الرخاء والتقدم، فيما كلفها جلالته بنقل تحياته إلى الرئيس الهندي ورئيس وزرائه وخالص تمنياته لشعب الهند الصديق بالمزيد من الرفعة والازدهار.



وأشاد جلالة الملك المفدى بالنتائج الطيبة التي أسفر عنها الاجتماع الثاني للجنة البحرينية الهندية المشتركة ، وبارك جلالته حفظه الله على الاتفاقيات الموقعة في هذا الاجتماع بين البلدين الصديقين والتي سيكون لها دور كبير في تعزيز أوجه التعاون الثنائي في مختلف الجوانب السياسية والاقتصادية والتجارية والاستثمارية.



وهنأ جلالة الملك المفدى سعادة الوزيرة بافتتاح مبنى السفارة الهندية الجديد في المملكة، مؤكداً أن العلاقات البحرينية – الهندية تعد نموذجاً رائداً لعلاقات الصداقة الراسخة والتعاون المثمر في ظل ما يملكه البلدين من مقومات اقتصادية وموارد بشرية وتنسيق مستمر يسهم في دفع عجلة التطوير والنماء المشتركة .



وأثنى جلالته على المشاركة الإيجابية لأبناء الجالية الهندية في مسيرة البناء والتنمية في المملكة ، والتي تحظى بكل الترحيب والتقدير من قبل شعب البحرين ، منوهاً بالدور المحوري الذي تضطلع به جمهورية الهند على الصعيدين الآسيوي والعالمي وإسهاماتها الهامة في تعزيز الأمن والاستقرار الدوليين.



ومن جانبها أعربت وزيرة الشؤون الخارجية بجمهورية الهند عن شكرها وتقديرها لجلالة الملك المفدى على هذا اللقاء بجلالته مؤكدةً على دور صاحب الجلالة الملك المفدى وجهوده الكبيرة في ترسيخ الروابط الثنائية بين البلدين الصديقين ، وأشادت بنتائج زيارتها لمملكة البحرين وما حققته من نجاح في مجالات التعاون المختلفة، مؤكدةً حرصها على استمرار هذا التعاون وما لقيته خلال هذي الزيارة من حفاوة وترحيب وعلى ما تلقاه الجالية الهندية من ترحيب ورعاية واهتمام في البحرين، وأكدت حرص بلادها على تقوية أواصر علاقات الصداقة والتعاون التاريخية مع المملكة.





م.ا.ب/خ.أ



بنا 1718 جمت 15/07/2018





عدد القراءات : 34 اخر تحديث : 2018/07/15 - 25 : 08 PM