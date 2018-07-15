رئيس وزراء العراق يطمئن أمير الكويت هاتفيا على الأوضاع الأمنية الجارية في بعض المحافظات العراقية الكويت في 15 يوليو / بنا / تلقى أمير الكويت سمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح اليوم اتصالا هاتفيا من رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي.





وذكرت وكالة الأنباء الكويتية أنه جرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين والقضايا ذات الاهتمام المشترك.



كما طمأن العبادي أمير الكويت على الأوضاع الأمنية الجارية في بعض المحافظات العراقية.



وقد أعرب أمير الكويت عن خالص تقديره لهذا التواصل الذي يجسد أواصر العلاقات الوطيدة بين البلدين مؤكدا على استعداد الكويت لتقديم كل دعم ممكن للعراق ليتمكن من تجاوز ما يمر به من أحداث ومتمنيا أن يسوده الأمن والسلام وأن يسعى نحو توحيد صفوفه وتكاتف أبنائه وتضافر كافة الجهود سعيا لتحقيق كل ما فيه الخير والصلاح للعراق وأن يتمكن من تجاوز هذه الظروف.



م.ح.



بنا 1710 جمت 15/07/2018





عدد القراءات : 33 اخر تحديث : 2018/07/15 - 17 : 08 PM