البيان المشترك للاجتماع الثاني للجنة البحرينية الهندية المشتركة المنامة في 15 يوليو / بنا/ البيان المشترك للاجتماع الثاني للجنة البحرينية الهندية المشتركة





1 - عقد الاجتماع الثاني للجنة البحرينية الهندية المشتركة في المنامة يوم الأحد 15 يوليو 2018 برئاسة معالي الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة وزير الخارجية، عن الجانب البحريني ومعالي السيدة سوشما سواراج وزيرة الشؤون الخارجية بجمهورية الهند. وخلال الزيارة، التقت معالي السيدة سوشما سواراج بكل من صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين المفدى، وصاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، رئيس الوزراء الموقر، وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، بتاريخ 15 يوليو 2018.



2. أسست اللجنة المشتركة بموجب مذكرة تفاهم تم توقيعها بين الجانبين خلال الزيارة التاريخية التي قام بها صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك مملكة البحرين المفدى إلى الهند في 18-20 فبراير 2014 ويعتبر انعقادها على مستوى وزراء الخارجية دليلاً على عمق وقوة العلاقات الثنائية.



3. ورحب معالي الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة وزير الخارجية، بوزيرة الشؤون الخارجية بجمهورية الهند والوفد المرافق لها أثناء زيارتهم لمملكة البحرين، مشيرًا إلى ودية وعمق العلاقات التاريخية بين البلدين، معربًا عن ارتياحه للتواصل الدوري رفيع المستوى بين البلدين، كما أعرب عن تقديره العميق لدور ومساهمة الجالية الهندية في تطور مملكة البحرين وتطورها الاقتصادي.



4. وردًا على المشاعر الدافئة التي عبر عنها معالي الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة، أعربت معالي السيدة سوشما سواراج عن تقديرها لما لقيته والوفد المرافق لها من حسن الضيافة، وأشارت إلى زياراتها إلى مملكة البحرين في سبتمبر 2014 ويناير 2016، حيث أتيحت لها الفرصة للقاء القيادة البحرينية وتدارس مجموعة من القضايا الثنائية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك.



5 - وسلط الجانبان الضوء على أهمية الاجتماعات المنتظمة والآليات الثنائية الراسخة والزيارات رفيعة المستوى، مشيرين إلى الزيارة التاريخية التي قام بها جلالة الملك المفدى إلى جمهورية الهند في فبراير 2014 والتي أرست أساسًا قويًا لبناء شراكة وثيقة بين البلدين وإلى تطور العلاقات الثنائية في أعقاب زيارة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء بمملكة البحرين إلى جمهورية الهند في يناير 2004 والزيارات الأخيرة لصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء بمملكة البحرين إلى جمهورية الهند في مايو 2012 ومارس 2013.



6 - وأقر الجانبان بأن الجولة الرابعة من مشاورات وزارتي الخارجية التي عقدت في 14 نوفمبر 2016 في المنامة قد أتاحت الفرصة لتقييم نطاق العلاقات الثنائية ووضع الأسس اللازمة لعقد الاجتماع الثاني للجنة المشتركة، كما قرر الجانبان بأن تعقد الجولة التالية من هذه المشاورات في نيودلهي في النصف الأول من عام 2019.



7 - وخلال الاجتماع، أكد الجانبان على الروابط الثنائية الوثيقة والمتجذرة في التاريخ والصلات الثقافية المشتركة التي اكتسبت الاستدامة من خلال الروابط الاقتصادية المتنامية والتعاون المتعدد الأوجه والاتصالات الوثيقة بين الشعبين، وعقدت المناقشات في جو ودي مع تبادل لوجهات النظر حول القضايا الثنائية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك.



8 - وأشار الجانبان إلى الإمكانيات الاستثمارية الحالية للجانبين، وأكدا رغبتهما في توفير بيئة مناسبة للاستثمار على مستوى القطاعين العام والخاص في كلا البلدين، كما اتفقا على أهمية التبادل المنتظم وفي الوقت المناسب للمعلومات حول الفرص الاستثمارية المتاحة. ورحب الجانبان بإنشاء مكتب اتحاد الصناعات الهندية في المنامة بمقر مجلس التنمية الاقتصادية لتعزيز التجارة الثنائية والاستثمار بين البلدين وبالأسبوع البحريني الهندي الذي تم عقده بالمنامة في 6-7 أبريل 2017، معربين عن أملهم في أن تشهد الدورة القادمة مشاركة أكبر من قبل الشركات التابعة لكلا الجانبين.



9 - وناقش الجانبان بالتفصيل مختلف جوانب العلاقات الثنائية بما في ذلك طرق وسبل تعزيز التعاون في مجالات التعليم والصحة والإسكان والطاقة المتجددة والفضاء والسياحة والثقافة والشباب والرياضة وتمكين المرأة والجمارك والنفط والغاز والبتروكيماويات، كما يشمل التعاون أيضًا التدريب وتبادل الخبرات في مجالات الأمن والدفاع والاستخبارات، والتعاون بين الجامعات في كلا البلدين والتبادل المحتمل للباحثين وأعضاء هيئات التدريس في مجالات الأمن الغذائي والفضاء وأمن المعلومات والطاقة، بالإضافة إلى تعزيز التعاون وتبادل المعلومات في إطار مذكرة التفاهم القائمة بين وزارة شؤون الإعلام ووكالة الأنباء الهندية.



10 – رحب الجانبان بنتائج الزيارة الناجحة لمعالي الفريق الركن الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة، وزير الداخلية، إلى جمهورية الهند في ديسمبر 2015، تم خلالها التوقيع على اتفاقية التعاون في مكافحة الإرهاب الدولي والجريمة المنظمة العابرة للحدود والاتجار في المخدرات والمواد المخدرة والمؤثرات العقلية والسلائف الكيميائية، تم بموجبها إنشاء لجنة توجيهية مشتركة (JSC) بين الجانبين، كما رحب الجانبان بالزيارة المتبادلة لمعالي السيد شري راجناث سينغ، وزير الداخلية بجمهورية الهند، إلى مملكة البحرين في 24 أكتوبر 2016، حيث تم خلال هذه الزيارة عقد الاجتماع الأول للجنة التوجيهية المشتركة لتنفيذ الاتفاقية المذكورة على نحو فعال.



11 – وفي إشارة إلى إدانة الإرهاب والاتفاقات التي تم التوصل إليها للتعاون في مجال مكافحة الإرهاب في البيان المشترك الصادر خلال زيارة معالي وزير الداخلية بجمهورية الهند، جدد الجانبان إدانتهما للإرهاب بكافة أشكاله، وناشدا جميع الدول بأن ترفض وتتخلى عن استخدام الإرهاب ضد الدول الأخرى، واتفق الجانبان على العمل سويًا وبصفة مبكرة من أجل اعتماد الاتفاقية الشاملة حول الإرهاب الدولي المقترحة من قبل جمهورية الهند في الأمم المتحدة.



12- ورحب الجانبان بتوقيع اتفاقية الاعفاء من متطلبات التأشيرة لحملة جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة/ الرسمية، واتفقا على النظر في تحرير نظام التأشيرات لمواطني البلدين.



13 – اتفقت مملكة البحرين وجمهورية الهند على استكشاف الفرص المتاحة في الصناعة والرعاية الصحية، ورحبا بتوقيع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الرعاية الصحية، مما سيسهم في توسيع التعاون بين البلدين ويجعل صناعة المستحضرات الصيدلانية مجالاً رئيسياً في العلاقات الثنائية.



14- هنأ الجانب البحريني معالي السيدة سوشما سواراج بمناسبة إطلاق رئيس الوزراء بجمهورية الهند للتحالف الدولي للطاقة الشمسية، وتوقيع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الطاقة المتجددة خلال هذه الزيارة والتي ستشجع على التعاون الفني الثنائي بشأن الطاقة الجديدة والمتجددة على أساس المنفعة المتبادلة والمساواة والمعاملة بالمثل.



15 - اتفق الجانبان أيضا على تعزيز التنسيق حول القضايا القنصلية مع الأخذ بعين الاعتبار الحالات الإنسانية في كلا الجانبين، واتفقا أيضًا على العمل من أجل دمج نظام e-Migrate مع نظام إصدار تصاريح العمل في البحرين.



16- كما اتفق الجانبان على تعزيز التعاون في مجال الطيران المدني، وشجع الجانب البحريني الشركات الهندية على المشاركة في معرض البحرين الدولي للطيران الذي يعتبر من المعارض الجوية البارزة في المنطقة.



17 - اتفق الجانبان على العمل معًا في مجال تكنولوجيا الفضاء، واستكشاف القيام بترتيبات للتعاون بين الهيئة الوطنية لعلوم الفضاء في البحرين والهيئة الوطنية لعلوم الفضاء الهندية في مجالات التدريب وتنمية الموارد البشرية واستخدام التقنيات والتطبيقات الفضائية لأغراض التطوير وغيرها، والاستفادة من الخبرات الهندية المنخفضة التكاليف في تشغيل وإطلاق الأقمار الصناعية ومجالات فضائية أخرى.



18 - أشار الجانبان إلى الروابط الثقافية التاريخية بين البلدين التي تتطور بفضل التواصل الوثيق بين الشعبين، كما اقترح الجانبان التوقيع على مذكرة تفاهم بين مركز عيسى الثقافي في البحرين والمجلس الهندي للعلاقات الثقافية بهدف توسيع التبادل الثقافي.



19 - رحب الجانبان بالافتتاح الرسمي لمجمع السفارة الهندية الجديد بالمنامة واتفقا على تخصيص قطعة أرض في المنطقة الدبلوماسية الجديدة بدواركا في نيودلهي لسفارة مملكة البحرين.





20 - خلال الزيارة، تم التوقيع على الاتفاقية/مذكرات التفاهم التالية:



1- اتفاقية الاعفاء من متطلبات التأشيرة لحملة جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة/ الرسمية.

2- مذكرة تفاهم بشأن التعاون في الطاقة المتجددة.

3- مذكرة تفاهم حول التعاون في مجال الرعاية الصحية.



21 - كما أتاح الاجتماع الفرصة لتبادل وجهات النظر حول القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، بما في ذلك التطورات الأخيرة في منطقة الخليج والشرق الأوسط وغرب وشرق آسيا.



22 - تم الاتفاق على عقد الاجتماع الثالث للجنة في نيودلهي، على أن يحدد التاريخ لاحقا عبر القنوات الدبلوماسية.



م.ف.ق/خ.أ



بنا 1622 جمت 15/07/2018





عدد القراءات : 52 اخر تحديث : 2018/07/15 - 46 : 07 PM