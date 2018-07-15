ارتفاع حصيلة الاعتداء الانتحاري إلى 130 قتيلا.. وحداد وطني في باكستان اسلام آباد في 15 يوليو/بنا/ ارتفعت حصيلة الاعتداء الانتحاري الذي وقع مساء الجمعة اثناء تجمع انتخابي في بلوشستان في باكستان الى 130 قتيلا، بحسب ما اعلن مسؤول كبير في الولاية اليوم الأحد وسط حداد وطني.



وفي هذا السياق قال وزير اعلام الولاية خورام شيهزاد "ان عدد الجرحى بلغ 127 بينهم خمسة بحالة حرجة"، وكانت حصيلة سابقة افادت بسقوط 128 قتيلا وعشرات الجرحى.



وذكرت التقارير الاخبارية أن الاعتداء الانتحاري هو ثالث اشد الاعتداءات دموية في تاريخ باكستان بعد اعتداء 2007 الذي استهدف تجمعا لرئيسة الوزراء السابقة بنازير بوتو واوقع 139 قتيلا، والاعتداء الذي استهدف مدرسة في بيشاور في 2014 واوقع 150 قتيلا.



خ.أ



بنا 1615 جمت 15/07/2018





عدد القراءات : 37 اخر تحديث : 2018/07/15 - 45 : 07 PM