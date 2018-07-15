لدى لقاء سموه بوزيرة الشؤون الخارجية بجمهورية الهند..سمو ولي العهد: المزيد من التعاون التجاري والاقتصادي بين البلدين المنامة في 15 يوليو / بنا / أكد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء على ما تشهده علاقات مملكة البحرين وجهورية الهند الصديقة من تقدم مستمر على المستويات المختلفة، واهتمام المملكة بدفع تلك العلاقات نحو مزيد من التعاون الثنائي عبر فتح مجالات جديدة بما يحقق للبلدين والشعبين الصديقين النماء والازدهار.

جاء ذلك لدى لقاء سموه حفظه الله بقصر الرفاع اليوم بحضور معالي الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة وزير الخارجية معالي السيدة سوشما سواراج وزيرة الشؤون الخارجية بجمهورية الهند التي تزور البلاد للمشاركة في الاجتماع الثاني للجنة الهندية البحرينية المشتركة، حيث نوه سموه بما وصلت إليه العلاقات البحرينية من مستويات متقدمة، مهنئاً سموه بافتتاح مبنى سفارة جمهورية الهند الجديد لدى المملكة ، الذي افتتحته الوزيرة سوشما سواراج والذي يعكس عمق علاقات الصداقة بين البلدين. معرباً سموه عن أمله بأن يتكلل اجتماع اللجنة الهندية البحرينية المشتركة بالنجاح والتوفيق في تطوير علاقات التعاون الثنائي المشترك بين البلدين الصديقين على كافة الأصعدة. منوهاً سموه بدور الزيارات الثنائية المتبادلة بين الجانبين والتي أكسبت العلاقات الثنائية زخماً أكبر.



ولفت سموه إلى تنامي دور الهند الاقتصادي والتجاري على المستوى الآسيوي، وتطلعه نحو تحقيق المزيد من المنجزات على صعيد التعاون فيما بين البلدين الصديقين انطلاقاً من العلاقات الثنائية الوثيقة عبر تعزيز العمل المشترك في القطاعات الاقتصادية لتحقيق المصالح المتبادلة، ‎وتطويره من خلال زيادة التعاون التجاري والاقتصادي بين البلدين الصديقين الذي يشهد نمواً مضطرداً.



وأشار سموه خلال اللقاء بالدور الذي تقوم به القوى العاملة الهندية في مملكة البحرين، وبما يلقاه أبناء الجالية الهندية من تقدير من الجميع على ما يسهمون به من جهود لرفد النهضة التنموية في المملكة.



من جانبها، أشارت وزيرة الشؤون الخارجية بجمهورية الهند إلى ما يجمع البحرين والهند من علاقات متقدمة والاهتمام بتطويرها على المستويات المختلفة. معربة عن شكرها وتقديرها لصاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء على ما يوليه سموه من اهتمام بتوطيد علاقات الصداقة والتعاون بين مملكة البحرين وجمهورية الهند.











م.ف.ق/خ.أ



بنا 1534 جمت 15/07/2018





عدد القراءات : 75 اخر تحديث : 2018/07/15 - 11 : 07 PM