على هامش مشاركته ضمن وفد المملكة في تقديم التقرير الوطني الطوعي بالأمم المتحدة .. الحمر يستعرض غداً "تجربة الإسكان" بنيويورك نيويورك في 15 يوليو/ بنا / تنظم وزارة الإسكان صباح يوم الثلاثاء حلقة نقاشية في مقر معهد السلام الدولي بولاية نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية بعنوان (السكن الملائم والآمن والميسور كأساس للتنمية المستدامة) وذلك في مقر معهد السلام الدولي بولاية نيويورك، وذلك ضمن أجندة المنتدى السياسي رفيع المستوى المنعقد بمقر الأمم المتحدة، وعلى هامش تقديم مملكة البحرين التقرير الوطني الطوعي الأول لأهداف التنمية المستدامة 2030 في الاجتماع الوزاري للمنتدى السياسي رفيع المستوى بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة.



ويستعرض المهندس باسم بن يعقوب الحمر وزير الإسكان خلال الحلقة النقاشية أبرز ملامح التجربة الإسكاني في مملكة البحرين منذ انطلاق المسيرة الاسكانية، وما تضمنتها من محطات مهمه، وخطط وزارة الإسكان لتوفير السكن الملائم للمواطنين، من خلال تطوير الخدمات الإسكانية للوزارة، وإرساء مفهوم تصميم مدن إسكانية عصرية تضاهي المعايير العالمية في مشاريع مدن البحرين الجديدة بما يتماشى مع الهدف الحادي عشر من أهداف التنمية المستدامة، والذي ينص على "جعل المدن والمستوطنات البشرية شاملة للجميع وآمنة وقادرة على الصمود ومستدامة".



كما سيتطرق وزير الإسكان إلى جهود حكومة مملكة البحرين في بناء آلاف الوحدات السكنية تحت مظلة الأمر الملكي السامي ببناء 40 ألف وحدة سكنية، والمنبثق عنه الالتزام الإسكاني الوارد في برنامج عمل الحكومة ببناء 25 ألف وحدة سكنية، فضلاً عن مبادرات تفعيل الشراكة مع القطاع الخاص لتوفير السكن الاجتماعي للمواطنين وما نتج عنها من آثار إيجابية أسهمت في تسريع وتيرة تنفيذ المشاريع وتسليمها للمواطنين.



ومن المقرر أن تشهد الحلقة النقاشية مشاركة فاعلة من الوزراء المعنيين بشئون الإسكان والتنمية الحضرية في كل من ماليزيا وبارغواي وأنغولا وبلغاريا، والتي لها تجارب ناجحة في مجال توفير السكن الاجتماعي، وسط حضور كبير من وزراء ووفود الدول الأخرى المشاركة في المنتدى السياسي رفيع المستوى.







م.ا.ب/خ.أ



بنا 1533 جمت 15/07/2018





عدد القراءات : 59 اخر تحديث : 2018/07/15 - 43 : 06 PM