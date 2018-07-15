ترامب نصح تيريزا ماي بـ "مقاضاة" الاتحاد الأوروبي وليس التفاوض معه لندن في 15 يوليو / بنا / كشفت رئيسة الوزراء البريطانية أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نصحها بألا تتفاوض مع الاتحاد الأوروبي بل "مقاضاته".



وقالت ماي في مقابلة مع بي بي سي، ردا على سؤال بشأن نصيحة ترامب "أبلغني بأنه يجب على أن أقاضي الاتحاد الأوروبي، وليس الدخول في مفاوضات".



وكان ترامب قد قال في مؤتمر صحفي عقده مع تيريزا ماي أمس الأول، إنه قدم لرئيسة الوزراء اقتراحا لكنها رأت أنه "قاس بشكل مفرط".



ورغم الضغوط التي تعرض لها الرئيس الأمريكي، خلال المؤتمر الصحفي، فإنه رفض الإفصاح عن الاقتراح.



وأكد ترامب في الوقت ذاته أنه لن تكون لديه مشكلة بشأن أي اتفاق بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي.







م.ح.



بنا 1400 جمت 15/07/2018





عدد القراءات : 18 اخر تحديث : 2018/07/15 - 06 : 05 PM