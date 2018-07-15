سمو نائب رئيس مجلس الوزراء يستقبل رئيس مجلس ادارة جريدة البلاد‎ المنامة في 15 يوليو / بنا / استقبل سمو الشيخ علي بن خليفة آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء بمكتبه صباح اليوم السيد عبدالنبي بن عبدالله الشعلة رئيس مجلس إدارة صحيفة البلاد الذي قدم لسموه أحمد كريم رئيس قسم الرياضة بالصحيفة وعلوي الموسوي الصحافي بقسم المحليات بمناسبة فوزهما بجائزة خليفة بن سلمان للصحافة في نسختها الثالثة عن فئة التحقيق الصحافي وعمود الرأي.



وخلال اللقاء نوه سمو نائب رئيس مجلس الوزراء بالدور الذي تضطلع به صحيفة البلاد واسهاماتها الوطنية كأحد المنابر الحرة التي تعبر عن رأي المجتمع بمهنية ومصداقية، مؤكدا سموه على أهمية أن تكون الصحافة قريبة أكثر من المجتمع بمختلف شرائحه وأن تعزز من دورها البناء في نقل تطلعات المواطنين وطموحاتهم في إطار من المهنية والمسؤولية والمصداقية .



وأشاد سمو نائب رئيس مجلس الوزراء بإنجازات صحيفة البلاد على الصعيد المحلي والإقليمي وفوزها بالجوائز في العديد من المسابقات، مشيدا سموه بالدور الذي تضطلع به إدارة التحرير في الصحيفة وكافة كوادرها الصحفية في تحقيق هذه الإنجازات وفق رؤية وأهداف مرسومة لذلك، متمنيا للجميع دوام التوفيق والنجاح في أداء الرسالة النبيلة للصحافة البحرينية.



وقد رفع السيد عبدالنبي الشعلة خالص الشكر والتقدير لسمو نائب رئيس مجلس الوزراء على دعم سموه المستمر للصحافة للاضطلاع بدورها الذي تضطلع به منذ نشأتها كقوة في المجتمع ومنبراً حراً للتعبير عن الرأي والفكر، مؤكدا أن البلاد ستظل شريكا فاعلا في الحفاظ على المنجزات والمكتسبات الوطنية من خلال دورها التنويري.



م.ف.ق/م.ح.



بنا 1343 جمت 15/07/2018





عدد القراءات : 62 اخر تحديث : 2018/07/15 - 59 : 04 PM