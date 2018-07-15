زار مقر "كونا" والتقى رئيس مجلس إدارتها.. مدير وكالة أنباء البحرين يشيد بالعلاقات البحرينية الكويتية ويبحث التعاون الإعلامي وتبادل الخبرات الكويت في 15 يوليو / بنا / أشاد سعادة السيد أحمد محمد عبدالكريم المناعي مدير عام وكالة أنباء البحرين بمجالات التعاون بين مملكة البحرين ودولة الكويت وخاصة في المجال الاعلامي وذلك انطلاقا بما يتمتع به البلدان من وشائج القربى ومتانة العلاقات الأخوية والتاريخية الوطيدة، وما تشهده من تطور ونماء على الأصعدة والمستويات كافة في ظل قيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، وأخيه صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الشقيقة.

جاء ذلك في مستهل زيارة المناعي إلى مقر وكالة الأنباء الكويتية (كونا) ولقائه سعادة الشيخ مبارك دعيج الإبراهيم الصباح رئيس مجلس الإدارة والمدير العام للوكالة، رئيس اتحاد وكالات الأنباء العربية (فانا)، حيث عبر مدير عام وكالة أنباء البحرين عن إعجابه بسير العمل داخل وكالة الأنباء الكويتية بجميع قطاعاتها ووحداتها وما اطلع عليه بشأن آليات العمل داخل وكالة الأنباء الكويتية وما تتمتع به من خبرات وتجارب ساهمت في الإسراع في وتيرة العمل وتقديم منتج إعلامي متميز، مؤكدًا تطلعه إلى تعزيز التعاون والتنسيق الثنائي في مجالات تقنية المعلومات والتدريب وتطوير القدرات الإعلامية، وتبادل الأخبار والمعلومات والأبحاث والتقارير والصور، معربا عن اعتزازه بالشراكة الوثيقة والمتنامية بين البلدين الشقيقين في المجال الإعلامي.



وأعرب سعادة مدير عام وكالة أنباء البحرين عن خالص شكره وتقديره لسعادة رئيس مجلس ادارة وكالة الانباء الكويتية على كرم الضيافة وحسن تنظيم الزيارة وما لمسه من روح أخوية ومشاعر نبيلة لدى مباحثاته وجولته بين أقسام الوكالة.



من جهته، رحب سعادة الشيخ مبارك دعيج الإبراهيم الصباح رئيس مجلس الإدارة والمدير العام لوكالة الأنباء الكويتية، رئيس اتحاد وكالات الأنباء العربية بهذه الزيارة الأخوية، مؤكدًا حرص البلدين الشقيقين على توطيد أواصر التعاون الإعلامي وتبادل الخبرات، بما يستهدف تحقيق المصالح المشتركة لكلا البلدين والشعبين الشقيقين، ويسهم في تعزيز العمل الإعلامي العربي المشترك.



وتم خلال اللقاء، استعراض سبل تعزيز التعاون الإعلامي والفني بين وكالتي الأنباء في البلدين، لاسيما في مجال التبادل الإخباري والمعلوماتي وإعداد وتأهيل الكوادر الإعلامية والفنية الوطنية، وفرص الاستفادة من التقنيات الحديثة في بث الرسائل الإخبارية، وآليات التنسيق المشترك بين الجانبين.



م.ا.ب/ع ع



بنا 1337 جمت 15/07/2018





عدد القراءات : 85 اخر تحديث : 2018/07/15 - 07 : 05 PM