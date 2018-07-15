الأمين العام لمجلس التعاون يجتمع مع القائم بأعمال السفارة الأمريكية لدى السعودية الرياض في 15 يوليو /بنا/ اجتمع معالي الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية ، في مكتبه بمقر الأمانة العامة بمدينة الرياض، اليوم الأحد مع سعادة السيد كريستوفر هينزل نائب رئيس بعثة سفارة الولايات المتحدة الأمريكية لدى المملكة العربية السعودية والقائم بأعمالها.

تم خلال الاجتماع بحث علاقات الصداقة والتعاون الخليجية - الأمريكية ، والسبل الكفيلة بتعزيزها وتطويرها في جميع المجالات. كما تم بحث آخر تطورات الأوضاع السياسية والأمنية في المنطقة ، والقضايا ذات الاهتمام المشترك.



حضر الاجتماع الدكتور عبدالعزيز حمد العويشق الأمين العام المساعد للشؤون السياسية والمفاوضات.







م.ف.ق/خ.أ



بنا 1302 جمت 15/07/2018





عدد القراءات : 48 اخر تحديث : 2018/07/15 - 24 : 04 PM