الأمين العام لمجلس التعاون يستقبل وزير الدولة البريطانية للتنمية الرياض في 15 يوليو/بنا/ اجتمع معالي الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني الأمين العام لمجلس التعاون، في مكتبه بمقر الأمانة العامة بمدينة الرياض، اليوم، مع معالي وزير الدولة البريطاني للتنمية الدولية وزير الدولة لشؤون الشرق الأوسط الأستاذ أليستر بيرت، وذلك بمناسبة الزيارة التي يقوم بها الأخير إلى المملكة العربية السعودية.

وبحث الإجتماع علاقات الصداقة والتعاون المشتركة بين مجلس التعاون والمملكة المتحدة، ونتائج أعمال اللجان المشتركة بين الجانبين في إطار الشراكة الإستراتيجية القائمة بينهما، حيث أكد معالي الأمين العام حرص دول مجلس التعاون على تعزيز وتقوية تلك الشراكة في كافة المجالات بما يخدم المصالح المشتركة.



وسلّط الجانبان الضوء على الموضوعات المقرر بحثها في اجتماعات فرق العمل واللجان المشتركة.



حضر الاجتماع السفير سايمون كوليس سفير المملكة المتحدة لدى المملكة العربية السعودية، والدكتور عبد العزيز حمد العويشق الأمين العام المساعد للشؤون السياسية والمفاوضات ، والوفد المرافق لمعالي الوزير.



خ.أ



بنا 1258 جمت 15/07/2018





عدد القراءات : 43 اخر تحديث : 2018/07/15 - 23 : 04 PM