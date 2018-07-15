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عشرات المستوطنين يقتحمون الاقصى
2018/07/15 - 35 : 01 PM

القدس في 15 يوليو / بنا / اقتحم نحو 62 مستوطنا اليوم الأحد، باحات المسجد الأقصى المبارك من جهة باب المغاربة، بحراسة مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي.


وافادت وكالة الانباء الفلسطينية، نقلا عن الأوقاف الاسلامية في القدس، أن هؤلاء اقتحموا المسجد الاقصى اليوم في الفترة الصباحية ونفذوا جولات استفزازية في أرجائه.

وتنفّذ عصابات المستوطنين بشكل متكرر خلال اقتحاماتهم للأقصى، جولات استفزازية مشبوهة ، وسط محاولات لأداء حركات وطقوس تلمودية في أرجاء المسجد المبارك، وبحراسة قوات الاحتلال.

خ.س

بنا 1028 جمت 15/07/2018


عدد القراءات : 25         اخر تحديث : 2018/07/15 - 35 : 01 PM
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