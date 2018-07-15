وزير التربية يتسلّم نسخة من كتاب إنجازات الطالبات الصم بمدرسة النور الثانوية للبنات المنامة في 15 يوليو / بنا / تسلم وزير التربية والتعليم سعادة الدكتور ماجد بن علي النعيمي نسخة من الكتاب السنوي الأول لطالبات الدمج من فئة الصم بمدرسة النور الثانوية للبنات، والذي يوثق قصة نجاح تجربة دمج هذه الفئة من الطالبات مع زميلاتهن في الفصول العادية خلال العام الدراسي 2017/2018، من خلال استعراض ما حققنه من تفوق على الصعيد الأكاديمي، وتخرج أول دفعة منهن مع نهاية العام الدراسي، ومشاركتهن الفعالة في الأنشطة والفعاليات التربوية المتنوعة.

وأشاد النعيمي بما أبدته هذه المجموعة من الطالبات من إصرار كبير على تحقيق التميز الدراسي، مثمنًا جهود الهيئتين الإدارية والتعليمية بالمدرسة فيما تحقق من إنجاز في هذه التجربة التي تعد الأولى من نوعها في تاريخ البحرين التعليمي، بما يحفز الوزارة على المضي قدمًا في تطبيقها، في إطار التوسع المستمر لتوفير الخدمات التعليمية المناسبة للطلبة من ذوي الاحتياجات الخاصة بمختلف فئاتهم.



هذا وتطبق الوزارة تجربة دمج الطلبة الصم بالمدارس الحكومية منذ العام الدراسي 2015/2016، بمدرستي مدينة عيسى الثانوية للبنين والنور الثانوية للبنات، بعد توفير كافة الإمكانات اللازمة لإنجاحها، بما في ذلك المعلمون المتخصصون في لغة الإشارة، والذين يتولون ترجمة ما يطرحه معلمو مختلف المواد الدراسية خلال الحصص، ويترجمون للمعلمين وبقية الطلبة مداخلات الطلبة المدمجين وأسئلتهم، كما تتم مراعاة الطلبة في الامتحانات والتقويم بما يتلاءم وقدراتهم.







أ.ا.ش/خ.س



بنا 1006 جمت 15/07/2018





عدد القراءات : 26 اخر تحديث : 2018/07/15 - 25 : 01 PM