في حفل نظمته الجمعية الخيرية بالمنطقة.. محافظة العاصمة ترعى حفل تكريم طلبة العكر المتفوقين

المنامة في 15 يوليو/ بنا / أناب معالي الشيخ هشام بن عبدالرحمن آل خليفة محافظ محافظة العاصمة، سعادة الأستاذ حسن عبدالله المدني نائب محافظ العاصمة لتكريم الطلبة المتفوقين بمنطقة العكر للعام الدراسي 2017/2018م، في الحفل الذي نظمته جمعية العكر الخيرية تحت شعار "تفوقي رضاك 2" في القاعة الرئيسية بجامعة العلوم التطبيقية، بحضور رئيس الجامعة البروفيسور غسان عواد ورئيس جمعية العكر الخيرية أحمد عرفات وأعضاء الجمعية وعدد من وجهاء المنطقة وجمع من أولياء أمور الطلبة.



وشهد الحفل الذي أقيم على مدة يومين وبفترتين صباحية ومسائية تكريم 485 طالباً وطالبة، حيث خصصت 12 جائزة فردية ضمن الحفل لأفضل المعدلات في المراحل الدراسية والجامعية للذكور والإناث.



وخلال الحفل، نقل سعادة الأستاذ حسن عبدالله المدني نائب محافظ العاصمة تحيات وتهنئة وتبريكات معالي المحافظ للطلبة المتفوقين في المراحل الدراسية والجامعية، مشيداً بدور جمعية العكر الخيرية في تنظيم احتفال التكريم الذي يهدف الى تحفيز الطلبة لمواصلة التفوق الدراسي والأكاديمي، معرباً عن تمنياته للمتفوقين بمزيد من التوفيق والنجاح.



ومن جانبه، وجه رئيس جمعية العكر الخيرية أحمد عرفان شكره وتقديره إلى معالي الشيخ هشام بن عبدالرحمن آل خليفة محافظ محافظة العاصمة على تفضله برعاية الحفل الذي يقام للسنة الثانية على التوالي، مشيداً بدور نائب محافظ العاصمة على متابعته برنامج الاحتفال، وبجامعة العلوم التطبيقية على استضافتها حفل التفوق ولداعمي الحفل بالشكر والامتنان.





ل.ب/خ.س



بنا 0930 جمت 15/07/2018





عدد القراءات : 29 اخر تحديث : 2018/07/15 - 47 : 12 PM