" التحالف العربي" ينفذ عملية إسقاط جوي لمساعدات إنسانية وإغاثية شمال التحيتا بالحديدة

الحديدة في 15 يوليو /بنا/ نفذت "قوات التحالف العربي" بقيادة المملكة العربية السعودية عملية إسقاط جوي للمساعدات الإنسانية والإغاثية على أهالي شمال مديرية التحيتا بمحافظة الحديدة عبر استخدام المظلات والتي تستخدم تقنية "جهاز تحديد المواقع لإسقاط المساعدات ".



وتضمنت المساعدات المقدمة من هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، 13 طنا من المواد الغذائية والمياه المعدنية، استفاد منها اكثر من 1700 يمني، كما ذكرت وكالة انباء الامارات.



واضافت الوكالة ان عملية إسقاط المساعدات الإغاثية في محافظة الحديدة جاءت ضمن حملة المساعدات الإماراتية العاجلة لأهالي المناطق المحررة وفي إطار الخطة الشاملة للتحالف العربي لإغاثة الحديدة والمناطق المحيطة بها لتجاوز الظروف المعيشية الصعبة بعد سنوات من التجويع والحصار الحوثي لهم وبما يسهم في استقرار الوضع الإنساني الراهن.



ويتميز "جهاز تحديد المواقع لإسقاط المساعدات" بأنه تقنية حديثة تستخدم في مجال إسقاط المساعدات عبر تحديد دقيق وسهل للمواقع المستهدفة بالمساعدات الإغاثية ومن ثم إسقاطها لتصل إلى المستهدفين، ويعتبر من أحدث الوسائل المستخدمة حاليا في مجال العمل الإنساني والإغاثي أثناء الحالات الطارئة.







خ.س



بنا 0849 جمت 15/07/2018





عدد القراءات : 5 اخر تحديث : 2018/07/15 - 57 : 11 AM