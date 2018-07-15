معهد التدريب الجمركي يعقد دورة تدريبية للمخلصين وممثلي الشركات المستوردة للمواد الكيمائية المقيدة

المنامة في 15 يوليو/ بنا / عقد معهد التدريب الجمركي بشئون الجمارك الدورة التدريبية الخاصة بالمخلصين الجمركيين وممثلي الشركات المستوردة للمواد الكيمائية المقيدة ، حسب منظمة حظر الأسلحة الكيمائية ، وذلك بالتعاون مع اللجنة الوطنية لحظر استحداث وإنتاج واستعمال وتخزين الأسلحة الكيميائية وتدمير تلك الأسلحة ، بمشاركة 39 من أصحاب الاختصاص من الجهات الحكومية والشركات والمخلصين.



وتخلل الدورة التدريبية ، استعراض عام لعمل اللجنة الوطنية وموجز لمتطلبات ملء استمارة (CWC ) للتصريح والإفراج للمواد الكيمائية المقيدة في مملكة البحرين ، كما قام فريق نظام التخليص الإلكتروني "أفق" التابع لشئون الجمارك بتقديم ورقة عمل توضح كيفية طلب التصاريح عبر نظام "أفق"، كما قدمت الإدارة العامة للدفاع المدني ، ورقة عمل حول شروط السلامة الواجب تطبيقها عند تخزين أو نقل أو تداول المواد الكيمائية الخطرة والاستجابة الطارئة للحوادث الكيمائية، كما تم استعراض تجربة إدارة المواد الكيميائية في إحدى الشركات الكبرى بالبحرين.



وهدفت الورشة إلى تعريف المشاركين بآلية الترخيص المسبق الإلكتروني لقائمة اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة الكيميائية عبر النظام الإلكتروني "أفق" وكذلك التعريف بأعمال اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة الكيميائية.



ن.ع/خ.س



بنا 0846 جمت 15/07/2018





عدد القراءات : 46 اخر تحديث : 2018/07/15 - 52 : 11 AM