سمو رئيس الوزراء يتلقى برقية تهنئة من معالي رئيس المحكمة الدستورية

المنامة في 15 يوليو / بنا / تلقى صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر حفظه الله برقية تهنئة وتبريك من معالي الشيخ خليفة بن راشد بن عبدالله آل خليفة رئيس المحكمة الدستورية وذلك بمناسبة الإنجاز التاريخي والكبير الذي حققته حفيدة سموه الملازم ثاني طيار الشيخة عائشة بنت راشد آل خليفة بإقلاعها بنجاح في أول طلعة جوية بطائرة مقاتلة من قاعدة الشيخ عيسى الجوية.



و فيما يلي نص البرقية:



صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة حفظه الله ورعاه

رئيس مجلس الوزراء الموقر



السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،

إنه ليشرفني يا صاحب السمو أن أرفع إلى مقام سموكم حفظكم الله ورعاكم أسمى آيات التهاني والتبريكات بمناسبة الإنجاز الذي حققته حفيدة سموكم الملازم طيار الشيخة عائشة بنت راشد آل خليفة، التي أقلعت بالطائرة الحربية القتالية كأول طلعة جوية قتالية بجدارة واحتراف، مما يعكس العزيمة والإصرار اللذين تتمتع بهما الشيخة عائشة لتكون بذلك قدوةً لشابات المملكة في شتى المجالات لبناء مستقبل البحرين الزاهر في ظل قيادة حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه.

داعياً المولى عز وجل أن يديم على سموكم حفظكم الله ورعاكم موفور الصحة والعافية وطول العمر وأن يبقيكم ذخرا وسندا لنا جميعا.



ودمتم سموكم بحفظ الله سالمين،،



رئيس المحكمة الدستورية

خليفة بن راشد بن عبدالله آل خليفة









ن.ع/خ.س



بنا 0831 جمت 15/07/2018





عدد القراءات : 33 اخر تحديث : 2018/07/15 - 36 : 11 AM