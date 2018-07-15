رئيس الأمن العام يتفقد المركز الوطني للأمن السيبراني خلال زيارته الإدارة العامة لمكافحة الفساد

المنامة في 15 يوليو/ بنا / قام سعادة اللواء طارق بن حسن الحسن رئيس الأمن العام بزيارة تفقدية إلى المركز الوطني للأمن السيبراني بالإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والالكتروني.



وتأتي هذه الزيارة للاطلاع عن كثب على سير العمل والإجراءات المتخذة التي من شأنها تقديم أفضل الخدمات الأمنية، وخلال الزيارة، اطلع رئيس الأمن العام، على أهداف المركز الوطني للأمن السيبراني ومن أبرزها خلق شراكة وطيدة مع القطاعين العام والخاص والمنظمات الدولية المعنية بحماية الطفل من أجل التصدي للهجمات والمخاطر التي يشهدها العالم في وقتنا الحالي، بالإضافة للارتقاء بمكانة مملكة البحرين إلى مصاف الدول المتقدمة، وتعزيز الجاهزية الأمنية بالاستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني.



كما استمع رئيس الأمن العام لإيجاز حول المراحل التي تم القيام بها لإنشاء خلية مكافحة الاستغلال الجنسي للأطفال وأهدافها والعمل على تطويرها عن طريق الاستفادة من تجارب الدول الأخرى.



وفي ختام الزيارة ، أعرب رئيس الأمن العام عن شكره وتقديره لمنتسبي الإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والالكتروني، مشيداً بجهودهم المستمرة وعملهم الدؤوب للحفاظ على الأمن وتقديم الخدمات للمواطنين والمقيمين ، مؤكداً على أهمية التواصل مع كافة الفعاليات المجتمعية للتوعية بمخاطر الجريمة ومكافحتها.



ل.ب/خ.س



بنا 0827 جمت 15/07/2018





عدد القراءات : 33 اخر تحديث : 2018/07/15 - 32 : 11 AM