التوقيع على مذكرة تفاهم بين وزارة المواصلات والاتصالات وجامعة البحرين لتدشين البرنامج الأكاديمي "سماء"

المنامة في 15 يوليو / بنا / تماشياً مع سياسة وزارة المواصلات والاتصالات بدعــم وتوجيه من سعادة المهندس كمال بن أحمد محمد وزير المواصلات والاتصالات في تعزيز مبدأ التعاون المشترك بين الوزارة والمؤسسات البحثية في المملكة ورغبة من جامعة البحرين وشؤون الطيران المدني في إقامة إطار عمل تعاوني لتعزيز الشراكة في مجال الأرصاد الجوية وقع وكيل وزارة المواصلات والاتصالات لشئون الطيران المدني سعادة السيد محمد ثامر الكعبي ورئيس جامعة البحرين سعادة الأستاذ الدكتور رياض يوسف حمزة مذكرة تفاهم لبرنامج أكاديمي "سماء" في مجال التنبؤات الجوية حسب معايير المنظمة العالمية للأرصاد الجوية والذي يمهد خريجي البرنامج للحصول على شهادة الماجستير في ذات التخصص.



وقد أعرب وكيل الوزارة لشئون الطيران المدني عن بالغ سعادته بالتوقيع على مذكرة التفاهم مع جامعة البحرين، مشيراً أن هذا الاتفاق يمثل نقلة نوعية في مجال التخصص الاكاديمي يخدم جميع الاطراف ذات المصلحة والذي من شأنه أن يخلق شرائح من الشباب بآفاق واسعة من المعرفة مسلحين بالخبرة والعلم الواسع في مجال التنبؤات بالطقس.



وبهذا الصدد، تحدث السيد عادل دهام، مدير إدارة الأرصاد الجوية بوزارة المواصلات والاتصالات بأنه تتويجاً لرؤية البحرين الاقتصادية 2030 وفي إطار تعزيز مبدأ التعاون بين وزارة المواصلات والاتصالات ومختلف وزارات الدولة تم مؤخراً الإعلان عن برنامج "سماء" بالتنسيق بين إدارة الأرصاد الجوية وجامعة البحرين، مضيفاً أن برنامج "سماء" يأتي حصيلة مذكرة التفاهم بين وزارة المواصلات والاتصالات وجامعة البحرين وهو برنامج أكاديمي يتيح للمتدرب الحصول على شهادة الدبلوم العالي في التنبؤات الجوية حسب معايير المنظمة العالمية للأرصاد الجوية. مؤكداً بأن برنامج "سماء" يعتبر امتدادا لخطة الوزارة للاستثمار الأمثل للكوادر البحرينية المؤهلة وهو هدف استراتيجي لبحرنة الوظائف وجعل البحريني الخيار الأمثل لسوق العمل، مشيرا بأنه في السابق كان يتم ابتعاث المتدربين المؤهلين إلى كلية الأرصاد الجوية بالمملكة المتحدة، واليوم وبفضل هذه الشراكة سيتم توفير برامج للتأهيل والتدريب لتخصص التنبؤات الجوية حسب المعايير العالمية وبأقل تكلفة مما يجعل مملكة البحرين مركزا إقليميا للتأهيل والتدريب في مجال الأرصاد الجوية.



من جانبه قال رئيس جامعة البحرين سعادة الأستاذ الدكتور رياض يوسف حمزة، ان جامعة البحرين كجامعة وطنية، تلعب دورًا مهمًا في تلبية احتياجات جيل جديد من المتعلمين. وضمن اهداف الجامعة لتعزيز الترابط والشراكة مع مختلف المؤسسات المملكة، قامت بتوقيع مذكرة التفاهم مع وزارة المواصلات والاتصالات لدعم النشاط الأكاديمي والبحثي والتدريب الذي يخدم الطرفين وخصوصا في مجال الارصاد الجوية.



ويأتي طرح جامعة البحرين لبرنامج "سماء" بالتعاون مع وزارة المواصلات والاتصالات منسجما مع توجه جامعة البحرين للسعي لطرح برامج جديدة للدراسات العليا بالشراكة مع مؤسسات أصحاب العمل لتطوير الكوادر في تخصصات مرتبطة بسوق العمل للمساهمة في التنمية البشرية وجعل جامعة البحرين الخيار الأول للتأهيل والتدريب. ويهدف برنامج "سماء" لتزويد الملتحقين به بالمهارات والمعرفة والتدريب المطلوب لتأهيلهم في مجال التنبؤات الجوية حسب المعايير العالمية.



واضافة الى طرح البرامج المشتركة للتأهيل والتدريب بين جامعة البحرين ووزارة المواصلات والاتصالات، يجري التعاون حاليا لإقامة محطة جامعة البحرين للأرصاد الجوية سيتم ربطها بنظام ادارة الارصاد الجوية بوزارة المواصلات والاتصالات والذي سيعمل على تشجيع التعاون البحثي وتبادل البيانات والخبرة في مجال الرصد والتنبؤات الجوية.





ن.ع/خ.س



بنا 0803 جمت 15/07/2018





عدد القراءات : 49 اخر تحديث : 2018/07/15 - 10 : 11 AM