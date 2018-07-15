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اصابة 3 فلسطينيين برصاص الاحتلال واعتقال 9 آخرين
2018/07/15 - 07 : 11 AM

رام الله في 15 يوليو/ بنا / أصيب ثلاثة فلسطينيين بالرصاص الحي، واعتقل 9 آخرون، خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي، مخيم الجلزون، وبلدة برطعة ، برام الله.

ونقلت وكالة الانباء الفلسطينية عن مصادر محلية أن قوات الاحتلال اقتحمت مخيم الجلزون شمال رام الله ، وشرعت بحملة دهم وتفتيش للمنازل، اعتقلت خلالها سبعة مواطنين.

وأضافت المصادر ذاتها، أن مواجهات اندلعت بين الشبان وقوات الاحتلال في المخيم، ما أدى إلى إصابة ثلاثة مواطنين بالرصاص الحي، جرى نقلهم إلى المستشفى.

وفي بلدة برطعة برام الله المعزولة خلف جدار الفصل العنصري، جنوب غرب جنين اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، شقيقين بعد أن داهمت منزلهما وفتشته.



و.ش/خ.س

بنا 0752 جمت 15/07/2018


عدد القراءات : 22         اخر تحديث : 2018/07/15 - 07 : 11 AM
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